SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Estación Central lanza plan comunal de Prevención de Violencia Escolar

    El plan también considera patrullajes preventivos en una camioneta destinada exclusivamente para esta labor, por 27 establecimientos educacionales priorizados.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La Municipalidad de Estación Central lanzó esta jornada un plan comunal de prevención de la violencia escolar, estrategia que considera a los Centros de Padres, Centro de alumnos, SLEP, comunidad educativa, municipalidad y duplas de apoyo.

    El plan también considera patrullajes preventivos en una camioneta destinada exclusivamente para esta labor, por 27 establecimientos educacionales priorizados.

    Al respecto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró la estrategia, agradeciendo el apoyo desde Prevención del Delito con el vehículo dispuesto para el patrullaje de los establecimientos.

    Este es un aporte que para nosotros es sumamente importante, pero sin duda que también viene acompañado de un trabajo preventivo adicional con la articulación de la oferta programática que hoy día tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito acá en Estación Central”, señaló.

    Asimismo, el jefe comunal también destacó que mediante el Fondo de Participación Vecinal permita que la municipalidad entregue apoyo a las organizaciones sociales de la comuna, permitiendo así que centros de padres y apoderados puedan postular también a estrategias preventivas, “como la compra de cámaras, instalación de alarmas comunitarias, que permiten que los establecimientos sean mucho más seguros”.

    Creemos que la forma correcta de poder trabajar es precisamente a través de este trabajo coordinado entre las distintas instituciones que operan dentro de los territorios, y esperamos que esto se pueda ver también y sentir de parte de toda la comunidad escolar”, afirmó.

    En esta misma línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, apuntó a que el trabajo mancomunado debe continuar.

    “Estamos muy comprometidos con la mejora de las condiciones, no tan solo educacionales de los niños, sino que también, por supuesto, las condiciones que les permitan a ellos desempeñarse de mejor manera en sus hogares, en el ámbito educativo, y en el ámbito social, seguir compartiendo con sus compañeros, pero preveniendo violencia”, destacó.

    Por su parte, Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, destacó el compromiso y la línea por la que va el plan para la convivencia escolar y protección de los niños y adolescentes.

    “Queremos manifestar que estamos muy contentos de que, a nivel territorial, se generen estrategias que permitan abordar una de las principales brechas que actualmente enfrenta la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que puedan convivir en comunidades escolares pacíficas, libres de violencia”. destacó.

    La convivencia escolar, señaló, “ha sido uno de los pilares fundamentales de trabajo para la Defensoría de la Niñez. Las acciones de prevención, las estrategias de contención y el trabajo con los niños, niñas y adolescentes son fundamentales para contribuir a escuelas que estén exentas de violencia”.

    Plan de Prevención de violencia escolar

    La estrategia considera 120 profesionales que entregarán apoyo psicosocial-jurídico a la comunidad escolar de Estación Central.

    Asimismo, el patrullaje estará a cargo de un equipo de Inspectores Municipales, los cuales están siendo capacitados para el manejo de todos los programas existentes y puestos en marcha para apoyar a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educacionales.

    Estos patrullajes se realizarán de lunes a viernes al ingreso y salida de los alumnos, además de patrullajes preventivos en horarios de clases. En esto, desde la municipalidad detallan que se generó una priorización de 27 Colegios, los cuales se caracterizan por presentar mayores incidencias.

    Así, al ser detectado un caso incidencia, éste se derivará inmediatamente en un máximo de 48 horas. En esto, los equipos psicosociales tomarpan contacto con los Colegios y con los adultos responsables para poder prestar el apoyo, según sea la necesidad.

    Más sobre:NacionalEstación CentralViolencia escolar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    Senapred mantiene alerta roja en el Maule y la extiende a Futrono y Valdivia por riesgo de desborde de ríos

    SEC formula cargos contra empresas eléctricas de La Araucanía por presuntos incumplimientos tras cortes de luz que afectaron a más de 215 mil clientes

    Gustavo Alessandri: “Estamos logrando que el municipalismo no pague la cuenta de la megarreforma, es un triunfo para la AChM”

    Claudio Castro: “La AChM está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar”

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Lo más leído

    1.
    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    Dos temblores de mediana intensidad se registraron en la zona norte del país

    2.
    Incendio consumió un vagón del Metro: emergencia dejó once afectados por humo y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    Incendio consumió un vagón del Metro: emergencia dejó once afectados por humo y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    3.
    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio en La Granja

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio en La Granja

    4.
    Evacúan estación Baquedano del metro de Santiago por fuego bajo bastidor de tren en Santa Isabel

    Evacúan estación Baquedano del metro de Santiago por fuego bajo bastidor de tren en Santa Isabel

    5.
    Examen de ADN confirma que mujer encontrada en Argentina es Bernarda Vera

    Examen de ADN confirma que mujer encontrada en Argentina es Bernarda Vera

    6.
    Detienen a “El Billete” y al “Luchito del 34”, miembros de banda ligada a secuestro y homicidio en la zona sur de Santiago

    Detienen a “El Billete” y al “Luchito del 34”, miembros de banda ligada a secuestro y homicidio en la zona sur de Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”
    Chile

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    Senapred mantiene alerta roja en el Maule y la extiende a Futrono y Valdivia por riesgo de desborde de ríos

    SEC formula cargos contra empresas eléctricas de La Araucanía por presuntos incumplimientos tras cortes de luz que afectaron a más de 215 mil clientes

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad
    Negocios

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Licencias médicas encuentran piso: registran primera alza en un año y se estabilizan en nuevo nivel

    SpaceX se desploma 45% desde su máximo y la próxima semana entrega sus primeros estados financieros tras su IPO

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16

    “Conectados con las formas en que las personas se relacionan con el deporte”: marca británica inicia expansión en Chile

    Pesar en el deporte: fallece Lucy López, la primera medallista chilena en los Juegos Panamericanos

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad