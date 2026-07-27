Estación Central lanza plan comunal de Prevención de Violencia Escolar

La Municipalidad de Estación Central lanzó esta jornada un plan comunal de prevención de la violencia escolar, estrategia que considera a los Centros de Padres, Centro de alumnos, SLEP, comunidad educativa, municipalidad y duplas de apoyo.

El plan también considera patrullajes preventivos en una camioneta destinada exclusivamente para esta labor, por 27 establecimientos educacionales priorizados.

Al respecto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró la estrategia, agradeciendo el apoyo desde Prevención del Delito con el vehículo dispuesto para el patrullaje de los establecimientos.

“Este es un aporte que para nosotros es sumamente importante, pero sin duda que también viene acompañado de un trabajo preventivo adicional con la articulación de la oferta programática que hoy día tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito acá en Estación Central”, señaló.

Asimismo, el jefe comunal también destacó que mediante el Fondo de Participación Vecinal permita que la municipalidad entregue apoyo a las organizaciones sociales de la comuna, permitiendo así que centros de padres y apoderados puedan postular también a estrategias preventivas, “como la compra de cámaras, instalación de alarmas comunitarias, que permiten que los establecimientos sean mucho más seguros”.

“Creemos que la forma correcta de poder trabajar es precisamente a través de este trabajo coordinado entre las distintas instituciones que operan dentro de los territorios, y esperamos que esto se pueda ver también y sentir de parte de toda la comunidad escolar”, afirmó.

En esta misma línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, apuntó a que el trabajo mancomunado debe continuar.

“Estamos muy comprometidos con la mejora de las condiciones, no tan solo educacionales de los niños, sino que también, por supuesto, las condiciones que les permitan a ellos desempeñarse de mejor manera en sus hogares, en el ámbito educativo, y en el ámbito social, seguir compartiendo con sus compañeros, pero preveniendo violencia”, destacó.

Por su parte, Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, destacó el compromiso y la línea por la que va el plan para la convivencia escolar y protección de los niños y adolescentes.

“Queremos manifestar que estamos muy contentos de que, a nivel territorial, se generen estrategias que permitan abordar una de las principales brechas que actualmente enfrenta la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que puedan convivir en comunidades escolares pacíficas, libres de violencia”. destacó.

La convivencia escolar, señaló, “ha sido uno de los pilares fundamentales de trabajo para la Defensoría de la Niñez. Las acciones de prevención, las estrategias de contención y el trabajo con los niños, niñas y adolescentes son fundamentales para contribuir a escuelas que estén exentas de violencia”.

Plan de Prevención de violencia escolar

La estrategia considera 120 profesionales que entregarán apoyo psicosocial-jurídico a la comunidad escolar de Estación Central.

Asimismo, el patrullaje estará a cargo de un equipo de Inspectores Municipales, los cuales están siendo capacitados para el manejo de todos los programas existentes y puestos en marcha para apoyar a los niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educacionales.

Estos patrullajes se realizarán de lunes a viernes al ingreso y salida de los alumnos, además de patrullajes preventivos en horarios de clases. En esto, desde la municipalidad detallan que se generó una priorización de 27 Colegios, los cuales se caracterizan por presentar mayores incidencias.

Así, al ser detectado un caso incidencia, éste se derivará inmediatamente en un máximo de 48 horas. En esto, los equipos psicosociales tomarpan contacto con los Colegios y con los adultos responsables para poder prestar el apoyo, según sea la necesidad.