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    “Les debíamos un final más bonito”: la carta de Kylian Mbappé a los hinchas franceses tras el fracaso del Mundial 2026

    La estrella de Real Madrid escribió una misiva en sus redes sociales en la que se disculpó con los simpatizantes galos, a pesar de su título como goleador de la Copa del Mundo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Kylian Mbappé dedici´una sentida carta abierta a los hinchas de Francia. FOTO: Xinhua. Hu Xingyu

    La eliminación de Francia en la semifinal del Mundial 2026, a manos del campeón España, fue un golpe duro para los galos. Después de dos finales consecutivas, incluido el título de 2018, el equipo de Didier Deschamps llegaba con la madurez suficiente para la corona.

    Sin embargo, el único título que se llevó en la cita norteamericana fue la Bota de Oro lograda por Kylian Mbappé como máximo anotador de la competición. Precisamente, el atacante de Real Madrid publicó una carta abierta a los hinchas en que agradeció el apoyo, al margen del balance que realizó sobre el rendimiento del equipo.

    “Ustedes nunca nos fallaron, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos. Esta historia, la escribimos con millones de manos, no solo once en el campo, impulsados por el mismo fervor”, advirtió Kiki en la misiva.

    En la misma línea agregó que “ustedes se quedaron despiertos hasta tarde, a veces hasta la mitad de la noche. Se reunieron en casa o bares con familia o amigos. Otros estuvieron allí con nosotros, todas las generaciones juntas unidas alrededor del mismo placer, el de compartir. Esa es la fuerza del deporte”.

    Mea culpa

    El hecho de no conseguir la tercera corona para Les Bleus fue un duro golpe para los europeos. Situación que provocó una severa autocrítica del talentoso goleador, quien pidió disculpas públicas a los simpatizantes por este fracaso, a pesar de haberse consagrado como el máximo artillero de la competición.

    “No trajimos un trofeo de equipo. DUELE Y SEGUIRÁ DOLIENDO DURANTE UN TIEMPO, no les mentiremos sobre eso. El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa encima. Quizá les debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia, elegimos lo que ponemos en ella, y lo pusimos todo. ESO, SÍ QUE NOS LLENA DE ORGULLO”, completó Donatello.

    En la misma línea, el jugador formado en el Monaco agradeció a sus compañeros por el respaldo tras ganar la Bota de Oro, la única distinción que se llevaron los franceses desde Norteamérica.

    “Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría marcado tanto. Este título le pertenece al equipo tanto como a mí. De niño, soñaba con jugar en una Copa del Mundo, al menos una. He jugado en tres, he ganado una, y este año, tuve el orgullo de competir en ella con la banda de capitán”, escribió la estrella merengue.

    Asimismo, Mbappé volvió a agradecer al entrenador, quien perdió a su madre en medio de esta Copa del Mundo y dirigió su último partido en el exitoso paso por la selección francesa.

    “A Didier (Deschamps), ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también, fisios, cocineros, entrenadores, conductores, todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible. Y a quienes nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición”, se lee en la carta.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolKylian MbappéSelección de FranciaDidier Deschamps

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