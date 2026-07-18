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    El dolor de Kylian Mbappé tras el Mundial: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final”

    El capitán de Francia se lamentó tras la caída ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar, duelo en el que anotó un doblete y superó a Lionel Messi como el mayor anotador en la historia de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Kylian Mbappé se lamentó tras disputar el partido por el tercer puesto. Hu Xingyu

    Francia se quedó sin premio de consuelo en el Mundial. En la despedida de Didier Deschamps del banco galo tras 14 años, tiempo en el que consiguió el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022, les Bleus no pudieron ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto. Los Tres Leones se impusieron en un partidazo tan frenético como inesperado. Fue un abultado 6-4 en Miami.

    El elenco británico sorprendió a un equipo que mostró exageradas desconcentraciones y falencias defensivas. Se fueron en ventaja por un imprevisto 4-0.

    El sorpresivo resultado fue cuestionado por Kylian Mbappé, que realizó una dura autocrítica por el desempeño de la selección francesa: “En la primera parte fuimos humanos. Estábamos completamente aturdidos, y ellos (los ingleses) nos despertaron”, comenzó señalando en M6, una vez finalizado el encuentro.

    También hizo un meaculpa por la derrota en el último duelo de Deschamps: “En la segunda parte, volvimos a ser jugadores de primer nivel. Es una lástima para el entrenador. La primera parte da la impresión de que lo decepcionamos. Queremos agradecerle, y este partido no empañará su legado”, cerró el delantero, que se elevó como el maximo goleador tanto de esta edición como de los Mundiales en general, luego de anotar un doblete. Está a la espera de lo que pueda hacer Lionel Messi en la final.

    “Ah, lo dije. Leo marca todo el tiempo, mañana marcará seguro. Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a marcar cada vez. Es seguro que cuando marcas tanto goles en la Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy. Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana el partido. Creo que es bueno para todo lo que es herencia y cuando paremos, pensar en que era uno de los mejores, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza”, cerró.

    La despedida de Deschamps

    En tanto, el técnico de 57 años realizó su análisis tras el frenético encuentro: “Hubo reacción y lo hicimos bien en la segunda parte. Tuvimos dos ocasiones para empatar a 4-4, pero lamentablemente no las aprovechamos. No pude hacer lo necesario en la primera parte”, indicó.

    También se lamentó y se refirió a la caída ante España en la semifinal. Además, miró con buenos ojos el futuro de los galos: “La derrota duele. Teníamos ambición, pero perdimos nuestra oportunidad contra España. Sin embargo, no todo es malo. Tenemos un grupo con fútbol de calidad, con jugadores jóvenes que irán ascendiendo. Fue una gran experiencia con ellos (el plantel francés) durante ocho semanas”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de FranciaSelección de InglaterraKylian MbappéLionel MessiDidier Deschamps

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