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    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    El ataque ocurrió la noche del viernes en Campo Mourão, en el estado de Paraná. La policía investiga el caso y trabaja con la hipótesis de que el objetivo habría sido una mujer de 40 años que resultó herida.

    Por 
    Felipe Rivera
    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil: deja dos muertos y tres heridos. Imagen referencial.

    Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas luego de que un sujeto armado irrumpiera en un bar de Campo Mourão, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, y disparara contra quienes estaban en el lugar.

    El hecho ocurrió durante la noche del viernes, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná. De acuerdo con los primeros antecedentes, el sospechoso, que sería un adolescente, pasó una primera vez frente al establecimiento y luego regresó para efectuar “diversos disparos de arma de fuego contra las personas presentes” en el local.

    El ataque dejó dos fallecidos, de 38 y 43 años. Además, tres personas de 23, 40 y 41 años resultaron heridas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente su estado de salud.

    Investigan posible objetivo del ataque

    Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales registraron el momento en que el atacante llegó al bar con el rostro cubierto con un pasamontañas y abrió fuego contra los clientes. Tras escuchar los disparos, varias personas se lanzaron al suelo para protegerse.

    La Policía Civil de Paraná abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

    En paralelo, una mujer fue detenida in fraganti durante las diligencias realizadas por la Policía Militar en las últimas horas. Según las autoridades, fue sorprendida en posesión de munición, estupefacientes, inhibidores de señal y material explosivo.

    “La investigación continúa abierta para esclarecer su relación con el crimen”, señalaron las autoridades brasileñas.

    Según la hipótesis que maneja la policía, el objetivo del ataque habría sido una de las personas heridas: una mujer de 40 años. Esa línea investigativa, sin embargo, aún debe ser confirmada por las diligencias en curso.

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