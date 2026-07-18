El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó este sábado el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero, quien se encontraba internado en estado crítico tras ser baleado durante el operativo que permitió capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”.

A través de su cuenta de X, el Mandatario sostuvo que el funcionario fue atacado por un prófugo de la justicia que, hasta ahora, había permanecido en la impunidad.

“Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, cabo primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”, expresó Kast.

Kast lamenta muerte de carabinero baleado en operativo que permitió capturar a “El Rana”. En la imagen, Marcos Cosme Barquero.

En esa línea, el Presidente afirmó que el Gobierno buscará que el responsable cumpla una condena de cárcel y que también se persiga a quienes lo habrían ayudado a permanecer oculto.

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”, agregó.

El funcionario del GOPE de La Araucanía permanecía internado en riesgo vital en el Hospital Base de Valdivia, luego de recibir un disparo en el rostro durante un procedimiento realizado el miércoles en el sector rural de Punucapa, en la costa de Valdivia. Su fallecimiento fue confirmado durante esta jornada.

Kast lamenta muerte de carabinero baleado en operativo que permitió capturar a “El Rana” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El operativo tenía como objetivo detener a Cancino Tapia, sindicado como el último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020. Al verse rodeado, el imputado habría disparado contra los funcionarios policiales.

En el procedimiento también resultó herido el suboficial Roberto Canio Quilaleo, quien recibió un impacto de bala en el abdomen y se encuentra fuera de riesgo vital. “El Rana”, en tanto, sufrió heridas en el cuello y una rodilla y permanece hospitalizado.

La detención del imputado fue ampliada debido a que su estado de salud aún no permite formalizarlo ni hacerlo comparecer ante el tribunal.