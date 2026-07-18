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    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    El biministro Louis de Grange informó que se registran 119 afectaciones en la red vial y 113 sistemas sanitarios rurales con problemas. La cartera trabaja en el despeje de nieve, derrumbes, rocas y sedimentos en distintas regiones del país.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, informó que el MOP mantiene desplegados cerca de 2.000 funcionarios y 1.300 máquinas para enfrentar las afectaciones provocadas por el sistema frontal.

    La autoridad supervisó este sábado las labores realizadas por la Dirección de Vialidad en la Ruta G-25, Camino El Volcán, en San José de Maipo, donde equipos trabajan en el despeje de nieve, derrumbes, rocas y sedimentos acumulados durante las últimas horas.

    “Estamos viendo el funcionamiento de las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas para limpiar las vías de los derrumbes, de las caídas de rocas y de la sedimentación producto de las lluvias”, señaló De Grange.

    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    El biministro explicó que las labores también consideran el retiro de nieve en rutas cordilleranas, con el objetivo de facilitar la conectividad y permitir el desplazamiento de las familias.

    De acuerdo con el balance nacional de la cartera, se registran 119 afectaciones en la red vial, concentradas principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Estas corresponden a activaciones de quebradas, crecidas de cauces, remociones en masa y caídas de árboles.

    Asimismo, existen 113 Sistemas Sanitarios Rurales afectados, principalmente por interrupciones del suministro eléctrico. Sin embargo, una parte importante continúa funcionando mediante generadores de respaldo.

    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    Respecto de la situación en San José de Maipo, De Grange indicó que no se registran familias aisladas, aunque se produjeron cortes específicos de electricidad y telecomunicaciones que han sido repuestos de manera progresiva.

    La autoridad señaló que la disminución de las precipitaciones durante esta jornada permitió ampliar el despliegue de los equipos en terreno. No obstante, advirtió que las lluvias podrían aumentar nuevamente durante el domingo y el lunes, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el jueves y el viernes.

    Sobre los socavones y daños registrados en algunas rutas, el biministro explicó que las intervenciones deberán realizarse cuando las condiciones meteorológicas permitan el ingreso seguro de las maquinarias.

    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    “Lo importante es que deje de llover para que las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y las empresas contratistas respectivas intervengan a la brevedad posible”, sostuvo.

    Mientras se desarrollan las reparaciones, el MOP contempla la interrupción temporal de los tramos afectados y la habilitación de rutas alternativas para mantener la conectividad.

    En la Región Metropolitana, Vialidad mantiene 13 cuadrillas, cerca de 70 funcionarios, 45 vehículos, maquinaria especializada y cuatro camiones aljibe. En Pirque y San José de Maipo trabajan tres equipos con camiones tolva, retroexcavadoras y camiones aljibe.

    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    Como medida preventiva, permanecen cerradas las rutas G-21, Camino a Farellones; G-251, acceso a Valle Nevado; y G-249, acceso a El Colorado.

    Finalmente, De Grange afirmó que los equipos del Gobierno permanecen desplegados en las distintas regiones y que las necesidades serán atendidas de acuerdo con las características de cada territorio.

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