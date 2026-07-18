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    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    La medida regirá a nivel regional ante el pronóstico de precipitaciones intensas, viento, nevadas con ventiscas, tormentas eléctricas, marejadas anormales y riesgo de remociones en masa.

    Por 
    Felipe Rivera
    Municipalidad de Vicuña

    Senapred modificó la cobertura de la alerta roja para la Región de Coquimbo, ampliándola a nivel regional por el evento meteorológico que afecta a la zona.

    La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, a partir de los alertamientos vigentes emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y los antecedentes entregados por otros organismos técnicos.

    La Alerta Roja se mantiene vigente desde el 17 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten. Además, Senapred canceló la alerta amarilla que regía para la provincia de Elqui por evento meteorológico.

    Con esta declaración, el organismo informó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

    Qué se espera este sábado

    Para este sábado 18 de julio, la DMC mantiene vigente una alarma meteorológica por precipitaciones intensas en la región. También se mantienen alertas por precipitaciones moderadas a fuertes, viento moderado a fuerte, nevadas con ventiscas en cordillera y probables tormentas eléctricas.

    Según el informe de amenaza meteorológica, durante esta jornada se esperan montos de 30 a 40 mm en el litoral y en la cordillera de la Costa. En valles precordilleranos y precordillera, las precipitaciones podrían alcanzar entre 40 y 50 mm.

    El viento también será parte del evento: se esperan intensidades de 25 a 40 km/h en litoral, cordillera de la Costa, valles precordilleranos y precordillera. En cordillera, los rangos subirían a 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

    Senapred amplía Alerta Roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Domingo con lluvias, viento y nieve

    Para el domingo 19 de julio, se mantendrán las precipitaciones en la región. En el litoral se esperan entre 30 y 50 mm, mientras que en la cordillera de la Costa, valles precordilleranos y precordillera los montos podrían llegar a 40 a 50 mm.

    Respecto del viento, la DMC proyecta intensidades de 25 a 40 km/h en litoral, cordillera de la Costa, valles precordilleranos y precordillera, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 75 km/h. En cordillera, se esperan vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

    Evento se extendería hasta el lunes

    El lunes 20 de julio continuarían las precipitaciones en la Región de Coquimbo, aunque con variaciones según la zona.

    El litoral tendría montos de 30 a 40 mm; la cordillera de la Costa, entre 25 y 35 mm; y los valles precordilleranos y la precordillera, entre 40 y 50 mm. Para esa jornada también se proyecta viento de 25 a 40 km/h en el litoral y de 40 a 60 km/h en cordillera.

    Además, Sernageomin informó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta en el litoral, cordillera de la Costa, valles precordilleranos y precordillera de la Región de Coquimbo. En cordillera, la posibilidad fue estimada como baja.

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