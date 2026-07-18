Delegado Codina entrega balance del sistema frontal en la RM: “Resistió de buena manera”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, viajó hasta María Pinto para monitorear las consecuencias que ha dejado el sistema frontal en dicha comuna ubicada en la zona central del país.

A su llegada informó que hay viviendas afectadas, pero ya hay personal de la municipalidad trabajando en conjunto de la delegación presidencial y una avanzada del contingente militar.

Dicho eso, entregó un balance general de los trabajos realizados en la RM para enfrentar la emergencia. “Siempre entendiendo que se vivió una situación compleja, porque uno tiene que sensibilizarse con las personas que más sufrieron, también debemos destacar que la región Metropolitana resistió relativamente de buena manera y eso se ve también en la planificación que se desarrolló”, aseguró.

“Hicimos durante tres días, por ejemplo, una evacuación preventiva de más de 2.000 personas de un campamento que está ubicado en el lecho del río Mapocho, y eso no había sucedido nunca. Eso fue desde un esfuerzo especialmente que nació del llamado del Presidente de la República”, detalló.

A eso agregó: “También estuvimos en el campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos con el alcalde también de Cerrillos. Entonces quiero agradecerle a esos alcaldes que entendieron lo importante de poder actuar a tiempo, y colaboraron y fueron con nosotros a lugares que incluso muchas veces se sabe que son peligrosos”.

“Logramos hacer un trabajo serio que permitió tener una adecuada comunicación de riesgo y eso obviamente nos permitió impedir que tuviéramos una situación grave donde se viera afectada la vida de las personas, tuvimos un fallecido particularmente en Cerro Navia que si tú estudias la situación te das cuenta que probablemente la gran responsabilidad es de quienes tenían una conexión irregular a un poste de electricidad (...) es más producto de esa irresponsabilidad que por una situación de un derrumbe o alguna situación del temporal”, continuó.

Para finalizar, reforzó: “Seguimos monitoreando la región, estamos trabajando en conjunto con todos los equipos de gobierno y también reportando permanentemente al ministro del Interior, Presidente y subsecretarías que están pendientes junto a Senapred. También agradecerles a los alcaldes porque sé que parte del éxito que ha tenido la contención de una situación compleja en la región pasa también por ese trabajo en conjunto”.

Despliegue militar

En la instancia también participó el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, quien fue consultado por el despliegue militar en la región de Coquimbo, que se ha visto afectada por la emergencia.

Al respecto dijo: “Al interior de la región de Coquimbo estamos con una situación de aislamiento en Alto del Carmen, pero todas estas situaciones que se han ido presentando han sido abordadas adecuadamente por la autoridad, en este caso los delegados regionales, los delegados provinciales, y la autoridad local, los alcaldes, en una coordinación muy estrecha con todo el sistema de emergencia”.