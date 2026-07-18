Dos personas en situación de calle mueren en Santiago y municipio advierte “noche difícil” por lluvias

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó este sábado la muerte de dos personas en situación de calle en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

La autoridad comunal entregó un balance de la emergencia y sostuvo que, aunque los principales cauces se han mantenido bajo monitoreo y dentro de los rangos previstos, la mayor preocupación está puesta en las personas que pernoctan en la vía pública.

Según detalló el alcalde, uno de los casos se registró en Tucapel Jiménez con Alameda, mientras que el segundo ocurrió en el sector del Mercado Central, en Ismael Valdés Vergara.

“Eso fue ahora, hace pocos minutos, y vamos a chequear en la tarde. No puedo descartar que pudiera haber más personas todavía”, agregó.

Dos personas en situación de calle mueren en Santiago y municipio advierte “noche difícil” por lluvias

Desbordes afirmó que los equipos municipales han recorrido puntos con presencia de personas en situación de calle para insistir en su traslado a albergues habilitados.

El alcalde reconoció que ha sido difícil convencer a parte de esta población de abandonar zonas de riesgo, “con suerte logramos que se retiraran del cauce del río Mapocho. Si no, las personas habrían sido arrastradas por el cauce y tendríamos más fallecidos que lamentar. Solo eso logramos. La mayoría no quiere ir a albergues, son muy refractarios en esto”.

Ante ese escenario, pidió colaboración a la ciudadanía para orientar a quienes permanezcan en la calle durante la emergencia. “Hay albergues disponibles en la página de la municipalidad, en nuestras redes sociales estamos constantemente promoviendo y hay cupo en los albergues que es lo más importante”, dijo.

La autoridad advirtió que las condiciones podrían complicarse durante la noche. “Esta noche va a ser difícil, la lluvia va a ser intensa, vamos a seguir monitoreando caudales”, señaló. Luego agregó que se espera “lluvia con baja temperatura” y que no puede descartar nuevos fallecimientos.

Cités inundados y paso bajo nivel Lira reabierto

En el balance operativo, Desbordes informó que la municipalidad ha intervenido 80 puntos de alcantarillado y 30 cités que presentaron inundaciones, principalmente por el deterioro de sus sistemas de evacuación.

“Acabamos de recorrer una serie de inmuebles que estaban con problemas de inundación, goteras grandes, etc. Como le digo, los cités los vamos a volver a repasar”, explicó.

El jefe comunal también confirmó que el paso bajo nivel Lira volvió a estar operativo, luego de permanecer anegado durante la noche.

El municipio mantendrá durante la tarde y noche labores de limpieza, revisión de alcantarillado y recorridos por los puntos donde se concentran personas en situación de calle.

Árboles caídos y cortes de luz

El sistema frontal también provocó afectaciones por viento. De acuerdo con el balance municipal, se reportó la caída de tres árboles completos y de decenas de ramas de gran tamaño, lo que impactó el tendido eléctrico en distintos sectores de la comuna.

Desbordes informó que existen “centenares de inmuebles” sin suministro eléctrico y que el municipio mantiene coordinación directa con Enel para avanzar en la reposición del servicio.

“Enel está trabajando con toda su capacidad, estamos en coordinación directa con Enel permanentemente y espero con la reposición en el día de hoy de la luz en aquellos lugares que estaba cortado”, sostuvo.

El alcalde también pidió a los vecinos avisar al municipio si “tiene antecedentes de un árbol que esté debilitado o que vea que se está por caer”, señaló.