SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos personas en situación de calle mueren en Santiago y municipio advierte “noche difícil” por lluvias

    El alcalde Mario Desbordes informó que los decesos fueron registrados en Tucapel Jiménez con Alameda y en el sector del Mercado Central. La municipalidad mantiene operativos para trasladar a personas vulnerables a albergues, mientras reporta inundaciones en 30 cités, intervención de 80 puntos de alcantarillado, árboles caídos y cortes de luz.

    Por 
    Felipe Rivera
    Dos personas en situación de calle mueren en Santiago y municipio advierte “noche difícil” por lluvias

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó este sábado la muerte de dos personas en situación de calle en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

    La autoridad comunal entregó un balance de la emergencia y sostuvo que, aunque los principales cauces se han mantenido bajo monitoreo y dentro de los rangos previstos, la mayor preocupación está puesta en las personas que pernoctan en la vía pública.

    Según detalló el alcalde, uno de los casos se registró en Tucapel Jiménez con Alameda, mientras que el segundo ocurrió en el sector del Mercado Central, en Ismael Valdés Vergara.

    “Eso fue ahora, hace pocos minutos, y vamos a chequear en la tarde. No puedo descartar que pudiera haber más personas todavía”, agregó.

    Dos personas en situación de calle mueren en Santiago y municipio advierte “noche difícil” por lluvias

    Desbordes afirmó que los equipos municipales han recorrido puntos con presencia de personas en situación de calle para insistir en su traslado a albergues habilitados.

    El alcalde reconoció que ha sido difícil convencer a parte de esta población de abandonar zonas de riesgo, “con suerte logramos que se retiraran del cauce del río Mapocho. Si no, las personas habrían sido arrastradas por el cauce y tendríamos más fallecidos que lamentar. Solo eso logramos. La mayoría no quiere ir a albergues, son muy refractarios en esto”.

    Ante ese escenario, pidió colaboración a la ciudadanía para orientar a quienes permanezcan en la calle durante la emergencia. “Hay albergues disponibles en la página de la municipalidad, en nuestras redes sociales estamos constantemente promoviendo y hay cupo en los albergues que es lo más importante”, dijo.

    La autoridad advirtió que las condiciones podrían complicarse durante la noche. “Esta noche va a ser difícil, la lluvia va a ser intensa, vamos a seguir monitoreando caudales”, señaló. Luego agregó que se espera “lluvia con baja temperatura” y que no puede descartar nuevos fallecimientos.

    Cités inundados y paso bajo nivel Lira reabierto

    En el balance operativo, Desbordes informó que la municipalidad ha intervenido 80 puntos de alcantarillado y 30 cités que presentaron inundaciones, principalmente por el deterioro de sus sistemas de evacuación.

    “Acabamos de recorrer una serie de inmuebles que estaban con problemas de inundación, goteras grandes, etc. Como le digo, los cités los vamos a volver a repasar”, explicó.

    El jefe comunal también confirmó que el paso bajo nivel Lira volvió a estar operativo, luego de permanecer anegado durante la noche.

    El municipio mantendrá durante la tarde y noche labores de limpieza, revisión de alcantarillado y recorridos por los puntos donde se concentran personas en situación de calle.

    Árboles caídos y cortes de luz

    El sistema frontal también provocó afectaciones por viento. De acuerdo con el balance municipal, se reportó la caída de tres árboles completos y de decenas de ramas de gran tamaño, lo que impactó el tendido eléctrico en distintos sectores de la comuna.

    Desbordes informó que existen “centenares de inmuebles” sin suministro eléctrico y que el municipio mantiene coordinación directa con Enel para avanzar en la reposición del servicio.

    “Enel está trabajando con toda su capacidad, estamos en coordinación directa con Enel permanentemente y espero con la reposición en el día de hoy de la luz en aquellos lugares que estaba cortado”, sostuvo.

    El alcalde también pidió a los vecinos avisar al municipio si “tiene antecedentes de un árbol que esté debilitado o que vea que se está por caer”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:SantiagoMario DesbordesSistema frontalPersonas en situación de calleLluviasMapochoRegión MetropolitanaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delegado Codina entrega balance del sistema frontal en la RM: “Resistió de buena manera”

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

    Minsal coordina instalación de hospital modular para apoyar atención en Ovalle por sistema frontal

    Renuncia Seremi de Hacienda de la Región de Arica y Parinacota: van 24 fuera del gobierno

    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    Asociaciones de funcionarios parlamentarios piden adelantar semana distrital por sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    Fiscal Libedinsky y caso Calisto: “El peritaje concluyó que era imposible que esos informes fueran elaborados por su asesora”

    Fiscal Libedinsky y caso Calisto: “El peritaje concluyó que era imposible que esos informes fueran elaborados por su asesora”

    2.
    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    3.
    Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

    Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

    4.
    Investigan muerte de tres personas en Viña del Mar: se habrían intoxicado por mala ventilación de calefón

    Investigan muerte de tres personas en Viña del Mar: se habrían intoxicado por mala ventilación de calefón

    5.
    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto

    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto

    6.
    Defensor de marino imputado por atropello que dejó seis fallecidos en Viña del Mar: “Él se desmayó dentro del auto”

    Defensor de marino imputado por atropello que dejó seis fallecidos en Viña del Mar: “Él se desmayó dentro del auto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Muere carabinero herido en operativo en Valdivia para detener a prófugo por homicidio de Eugenio Nain
    Chile

    Muere carabinero herido en operativo en Valdivia para detener a prófugo por homicidio de Eugenio Nain

    Delegado Codina entrega balance del sistema frontal en la RM: “Resistió de buena manera”

    Minsal coordina instalación de hospital modular para apoyar atención en Ovalle por sistema frontal

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”
    Negocios

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

    Glencore reactiva emblemático proyecto minero El Pachón en Argentina, el vecino fronterizo de Los Pelambres

    Si queremos ser dueños, actuemos como dueños

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia
    El Deportivo

    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    En vivo: los Cóndores se miden contra Georgia por la Nations Cup

    Alejandro Tabilo se despide del ATP de Bastad tras caer en las semifinales contra Andrey Rublev

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”
    Cultura y entretención

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU
    Mundo

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    Tribunal Supremo de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por restricciones del arresto domiciliario

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua