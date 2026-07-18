El Ministerio de Salud comenzó las coordinaciones con el Ministerio de Defensa para instalar un Hospital Modular de Campaña del Ejército que permita absorber parte de la demanda del Hospital de Ovalle, recinto que resultó con daños producto de las lluvias asociadas al sistema frontal.

La medida fue informada durante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Sectorial, encabezado este sábado por la ministra de Salud, May Chomali, instancia en la que se revisó el estado de la red asistencial y se coordinaron las acciones sanitarias ante la emergencia.

Según informó la cartera, la red de salud de las regiones afectadas se mantiene mayoritariamente operativa, pese a interrupciones de conectividad, anegamientos y filtraciones en algunos establecimientos.

En la Región de Coquimbo, equipos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales se encuentran desplegados desde el viernes. Durante la primera jornada recorrieron el Hospital de La Serena, un CESFAM y el SAR Emilio Schaffhauser, además de participar en la mesa técnica de monitoreo del COGRID.

Minsal coordina instalación de hospital modular para apoyar atención en Ovalle por sistema frontal MANUEL LEMA

En La Serena, la interrupción de caminos mantiene aisladas las postas rurales de El Romero y Lambert. Ambos establecimientos continúan operativos y atenderán entre las 08.00 y las 20.00 horas durante este fin de semana.

En la Región de Atacama, todos los hospitales se encuentran funcionando. Si bien la comuna de Alto del Carmen permanece aislada, su CESFAM fue reforzado previamente para responder a las necesidades de atención de la comunidad.

El Hospital de Huasco también continúa operativo y presenta únicamente filtraciones menores. Además, autoridades del Servicio de Salud Atacama recorren los servicios de urgencia de Atención Primaria para verificar su funcionamiento tras las precipitaciones registradas en Copiapó.

En la Región de Valparaíso, equipos de la Subsecretaría de Salud Pública se encuentran desplegados en el Hospital Carlos Van Buren, donde monitorean la situación sanitaria y coordinan las medidas necesarias con las autoridades regionales.

Minsal coordina instalación de hospital modular para apoyar atención en Ovalle por sistema frontal Dedvi Missene

Respecto del Maule, el Ministerio de Salud informó que la red asistencial funciona en su totalidad, salvo por dificultades en la posta rural Santa Delfina, cuya atención está siendo suplementada.

Aunque el sistema frontal perdió intensidad en esa región, se prevé el retorno de las precipitaciones entre el lunes y el martes, por lo que durante el fin de semana continuarán reforzándose los servicios de salud.

Finalmente, el ministerio indicó que mantendrá un monitoreo permanente de la emergencia junto con las seremis, los Servicios de Salud y Senapred.

La cartera también llamó a utilizar responsablemente la red asistencial, concurriendo a los servicios de urgencia solo ante una emergencia y privilegiando los centros de Atención Primaria cuando corresponda.