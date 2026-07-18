Los Cóndores sucumben ante la poderosa Georgia en el cierre de la primera ventana de la World Nations Cup

Los Cóndores sufrieron su primer tropiezo en la World Nations Cup. La selección chilena de rugby cayó por 22-49 ante Georgia, quien se ubica en el casillero 13 del ranking mundial, en su tercer partido de preparación para el Mundial 2027 de Australia.

El combinado nacional debió retornar a su casa. Pese a sus intenciones de jugar en el estadio La Portada de La Serena, luego de haber pasado por el Estadio Nacional y el Sausalito de Viña del Mar, el equipo dirigido por Pablo Lemoine se vio en la obligación de volver a Santiago debido a los estragos meteorológicos que afectaron al país.

El encuentro se jugó en el Centro de Alto Rendimiento de Rugby (CARR), ubicado al interior del Parque Mahuida, en La Reina. Se disputó sin público, solo con la presencia de los familiares de los nacionales.

El cotejo se anticipaba como un duro apronte: “Georgia el último año ya ha aumentado su nivel mucho. Ya ha tenido muy buenos partidos contra el tier 1. Ahí están tocando la puerta. En el Six Nations A. Y que vengan a Chile a jugar un test match contra nosotros... Para nosotros no queda nada más que demostrar dónde estamos. Va a ser una tremenda evaluación de nuestro proceso. Será nuestro partido de medición para ver cómo se nos viene el segundo semestre”, aseguró Santiago Videla en entrevista con El Deportivo.

Un duro encuentro

Los Cóndores sufrieron complicaciones desde el inicio. Georgia impuso su físico y potencia ante un equipo nacional al que le costó asentarse en el campo. La temprana amarilla de Eissmann y la posterior de Santiago Videla tampoco ayudaron.

Los europeos comenzaron golpeando con un try de Batchuki Tchumbadze luego de un line y maul, una de sus mayores recetas para hacer año. Luka Matkava completó la acción.

Matías Garafulic (9′) logró descontar a través de un penal, pero Georgia volvió a anotar con Vakhtang Jintcharadze, mientras que el 10 volvió a convertir.

En el 26′, Manuel Bustamante selló su primera anotación con los Cóndores para recortar distancia, pero Luka Ivanishvili volvió a aumentar la ventaja, además de la patada de Matkava, que estuvo excelso. En tanto, en el cierre del primer tiempo, un try de Videla y una conversión de Garafulic acortaron la diferencia a 15-28.

El segundo parcial tuvo un inicio trabado, con poco juego. No obstante, poco a poco Georgia volvió a dominar las acciones con intensidad, mientras el conjunto nacional intentó igualar el ritmo. Tornike Kakhoidze (59′), Iaone Iashaghashvili (67’) y Jintcharadze (79’) anotaron para los europeos, con tres conversiones de Matkava.

Producto del roce, el final del encuentro estuvo marcado por una gresca entre ambos equipos. Luego de empujones y enfrentamientos en un tumulto, las acciones no pasaron a mayores. En la última, un try de Matías Dittus y la conversión de Garafulic cerraron el partido (85′) y el 22-49.

De esta forma, la selección chilena cerró su primera ventana de preparación con triunfos sobre Rumania y Hong Kong China, y la derrota ante Georgia. En noviembre, el equipo de Lemoine disputará otros tres test match ante Portugal, España y Zimbabue, en el cierre de la World Nations Cup.

La naciente competición bianual que reúne a los equipos que forman parte de la segunda división global del rugby masculino, donde los Cóndores buscan continuar consolidando su presencia en el escenario internacional, fortaleciendo su proceso de desarrollo. Todo pensando en el Mundial.