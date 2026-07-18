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    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Si alguna vez cancelaste un entrenamiento porque ya no tenías tiempo para hacerlo "como corresponde", no eres el único. Un estudio explica por qué ocurre este fenómeno y cuál es el cambio de mentalidad que puede ayudarte a mantener el hábito.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio. Foto: referencial.

    No siempre es la falta de tiempo o de motivación lo que impide hacer ejercicio. A veces, el verdadero obstáculo está en la forma de pensar.

    Si una rutina de ejercicios no puede hacerse exactamente como estaba planificada, muchas personas simplemente deciden no hacer nada.

    Ese patrón, conocido como la mentalidad de “todo o nada”, fue analizado en un estudio reciente liderado por la científica del comportamiento Michelle Segar, de la Universidad de Michigan.

    Un artículo de The New York Times explicó este estudio y consultó con expertos del área de la mentalidad y el deporte.

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    La trampa del entrenamiento perfecto

    La investigación identificó lo que Segar llama la “trampa del entrenamiento perfecto”: cuando las personas no pueden cumplir el plan ideal que tenían en mente, suelen abandonar la actividad física por completo.

    “Fomento una mentalidad de ‘todo o algo’”, explica la investigadora al diario estadounidense.

    A su juicio, “cualquier cantidad o intensidad de actividad física es una victoria”, porque la vida cotidiana rara vez permite que los entrenamientos ocurran exactamente como se planearon.

    Segar sostiene que muchas personas se culpan por no alcanzar sus objetivos, cuando en realidad esa forma de pensar también es reforzada por mensajes populares sobre el ejercicio.

    Rutinas basadas en frases como “cero excusas” o desafíos que obligan a comenzar desde cero tras perder un entrenamiento pueden terminar desmotivando a quienes no cuentan con el hábito del ejercicio.

    Rick Richey, entrenador principal de la Academia Nacional de Medicina Deportiva de Estados Unidos, explicó al NYT que muchas personas interpretan las recomendaciones de actividad física como una meta imposible.

    “La gente ve eso y piensa: ‘Bueno, si ni siquiera puedo alcanzar el mínimo, ¿para qué hacer algo?’”, explica.

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio. Foto: Bastian Weltjen / Shutterstock.

    ¿Qué dice la ciencia?

    La evidencia, sin embargo, apunta en la dirección contraria.

    Incluso períodos breves de actividad física –como caminar, estirarse o hacer algunas sentadillas– pueden aportar beneficios para la salud cardiovascular, el control de la glucosa y el bienestar mental.

    Otra estrategia consiste en preparar un “plan B”.

    Edward Phillips, profesor asociado de Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de Harvard, recomienda anticipar alternativas para cuando surjan imprevistos.

    “Se trata de planificación de contingencia”, explicó. En la práctica, eso puede significar reemplazar una corrida por una caminata o hacer ejercicios en casa si no es posible ir al gimnasio.

    Segar también propone elaborar un “menú” con entrenamientos de distinta duración e intensidad, de manera que siempre exista una opción posible según el tiempo disponible.

    Para quienes sienten que perder una sesión arruina toda la rutina, los expertos recomiendan enfocarse en el largo plazo.

    “Siempre habrá imprevistos”, afirmó Richey. “Así que simplemente hay que aceptarlo y reconocerlo”.

    Lo importante, agregó, es evitar pensar: “‘Falté unos días, falté unas semanas, supongo que no volveré’. Hay que volver”.

    Y no es necesario comenzar con grandes metas. “No tienes que dedicarle 150 minutos”, concluyó Richey. “Simplemente haz algo que no hiciste ayer”.

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