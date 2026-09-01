Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

Dos sistemas frontales marcarán esta primera semana de septiembre que, en varias regiones, ya comienza a verse primaveral. Sin embargo, algunas regiones serán la excepción, pues volverán a tener precipitaciones durante los próximos días .

Esto, mientras que en otras partes de Chile la estabilidad comienza a instalarse (al menos, por ahora). Es más: gran parte de la zona central tendrá este martes 1 de septiembre, una jornada inusualmente cálida, con temperaturas sobre los 20 °C.

Sin embargo, con el fenómeno El Niño intensificándose cada vez más, es esperable que las precipitaciones continúen incluso durante este mes de transición hacia la primavera.

¿Qué regiones serán afectadas por la lluvia esta semana? Esto es lo que dice el pronóstico.

Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

Las regiones de Chile que tendrán lluvia esta semana

De acuerdo al pronóstico de Meteochile, estas son las regiones afectadas por los dos sistemas frontales que se desplazarán sobre el país durante esta semana:

Región del Biobío: chubascos aislados el miércoles en la mañana.

Región de La Araucanía: chubascos y/o lluvia desde la tarde del martes, hasta la noche del miércoles.

Región de Los Ríos: lluvia y/o chubascos aislados desde la madrugada del martes hasta la noche del miércoles.

Región de Los Lagos: chubascos desde la mañana del martes hasta la noche del miércoles (especialmente en Chaitén). En gran parte de los sectores, vuelven las precipitaciones el jueves 3.

Región de Aysén: lluvia (posiblemente acompañada de viento entre 40 y 60 km/h en la noche) desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles. En ciertos sectores, vuelve la lluvia el jueves 3.

Región de Magallanes: chubascos con viento o chubascos de aguanieve el miércoles y el jueves en gran parte de la región.

Según explicó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, los efectos del sistema frontal del miércoles podrían dejar precipitaciones en la cordillera de Valparaíso, Región Metropolitana y O’Higgins. También en la precordillera de Maule y Ñuble .

Además, desde Meteored adelantaron que algo podría eventualmente llegar al interior de Santiago, pero sería de características débiles y sin mucha importancia.