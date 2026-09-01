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    Nacional

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta por vientos

    Actualmente se mantiene vigente una alerta por vientos para la región.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    YAMIL MAUREIRA A./ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene la alerta roja por evento meteorológico para la Región de Antofagasta con rachas de vientos que podrían llegar a los 50 km/h.

    En su último informe publicado en horas de la noche, desde el organismo detallaron que se mantiene vigente una alerta por vientos para la región.

    La alerta tiene apunta a “viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en el litoral”, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

    Es así como apuntaron que “en consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, vigente desde el 18 de agosto y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

    Más sobre:AntofagastaEvento meteorológicoSenapredViento

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