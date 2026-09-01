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    “República de Lemuria”: detienen a conductor que presentó documentación de país ficticio durante fiscalización en Lampa

    Tras las respectivas corroboraciones, se determinó que es un ciudadano chileno de 51 años sin antecedentes penales. Sin embargo, ahora será formalizado por una serie de delitos, como usurpación de identidad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Detienen a conductor que simuló ser de país ficticio durante fiscalización policial en Lampa.

    Un conductor fue detenido este lunes luego de identificarse ante Carabineros como ciudadano de la ficticia “República de Lemuria” y ser sorprendido circulando en un vehículo con placas patentes falsas por la Ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa, en dirección a la Región Metropolitana.

    El procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Carreteras Lampa, que durante un control preventivo pasado el mediodía advirtió un vehículo que circulaba con placas azules con la leyenda “embajada” y que correspondían a la “República errante de Menda”.

    Tras detener el vehículo para su fiscalización, los funcionarios solicitaron al conductor sus documentos y los del automóvil. Según fuentes policiales, el hombre entregó “naturalmente” documentación física fabricada, en la que figuraba como “Martín Carlos Adrián Lemurión”, asegurando bajo ese alias ser ciudadano de la también ficticia “República de Lemuria”.

    Patentes diplomáticas falsas de la "República errante de Menda".

    El capitán Eduardo Oyarce, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, explicó que “las placas patentes no eran concordantes con las que se asignan a los vehículos diplomáticos que se encuentran acreditados en Chile”.

    Asimismo, añadió que “el conductor al ser requerido por su documentación, manifestó, en primera instancia, que no podía ser fiscalizado por personal policial al tratarse de una persona que integraba un cuerpo diplomático, específicamente, que pertenecía a la embajada de una república ficticia, que señalaba que se llamaba Lemuria”.

    Ante la negativa del conductor a entregar su documentación real, fue detenido por ocultación de identidad y trasladado hasta la Tenencia de Carreteras de Lampa. El vehículo, en tanto, fue retirado de circulación.

    Luego de corroborar su verdadera identidad, se estableció que se trataba de un ciudadano chileno de 51 años, quien no mantiene antecedentes penales.

    También se verificó que el automóvil no mantenía encargo por robo, aunque circulaba con su documentación vencida.

    El Ministerio Público determinó que el hombre será formalizado por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad, y dispuso que pase a control de detención en el Juzgado de Garantía de Colina.

    Más sobre:PolicialRepública de LemuriaCarabineros

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