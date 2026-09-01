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    Política

    Diputados opositores reúnen firmas para crear comisión investigadora por caso Cerimedo y esperan que se vote esta semana

    La instancia busca indagar eventuales mecanismos de contaminación digital de procesos electorales y determinar si existieron vínculos entre funcionarios públicos, cuentas de redes sociales y el entorno del consultor argentino.

    Por 
    Roberto Martínez
    Fernando Cerimedo

    Durante la tarde de este lunes, diputados opositores lograron reunir las 62 firmas necesarias para solicitar la creación de una comisión investigadora de la Cámara por el denominado caso Cerimedo, que ha generado requerimientos desde sectores de oposición para esclarecer eventuales conexiones entre el consultor argentino y actores vinculados al actual gobierno.

    El diputado José Montalva (Ind.-PPD), que impulsa la iniciativa, planteó que la investigación no busca apuntar contra un sector político en particular, sino abordar los eventuales riesgos que nuevas herramientas digitales pueden representar para los procesos democráticos.

    Esto no va en contra de un sector político. Aquí debiéramos tener todos los diputados una misma mirada frente a la salud de nuestra democracia. Con esto tiene que ver esta comisión investigadora, que es poder darle todas las garantías a los ciudadanos que los procesos electorales están limpios de contaminación digital, que puede ser hasta financiado por fuerzas o intereses extranjeros”, afirmó.

    Asimismo, enfatizó que la presentación de la comisión no supone cuestionar los resultados de elecciones anteriores ni afirmar que haya existido intervención extranjera en algún proceso electoral.

    “Como nosotros somos responsables, no podemos decir que eso pasó así ni poner en duda elecciones ni mucho menos. Acá nadie está poniendo en duda una elección o un proceso eleccionario”, afirmó.

    A juicio del legislador, la existencia de antecedentes sobre eventuales operaciones digitales justifica que el Congreso utilice sus facultades fiscalizadoras.

    “Lo que estamos diciendo es que hay antecedentes serios para preocuparnos de nuestra democracia en hechos que son nuevos, que es un ambiente digital que permite contaminar la democracia, y eso no lo podemos permitir, y para eso tenemos que usar todas las herramientas”, agregó.

    Diputado José Montalva (Ind.-PPD)

    En este tenor, el siguiente paso será someter la propuesta a votación en la Sala de la Cámara de Diputados, lo que está previsto eventualmente para una de las sesiones de esta semana. De aprobarse, la comisión podrá iniciar formalmente su trabajo y establecer las materias específicas que serán objeto de revisión.

    Solicitudes ante Contraloría

    La iniciativa se conoce el mismo día en que los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación sobre eventuales vínculos entre funcionarios públicos, cuentas de redes sociales y el entorno de Fernando Cerimedo.

    Los parlamentarios entregaron antecedentes para que el organismo fiscalizador determine si funcionarios públicos pudieron haber tenido relación con la operación de determinadas cuentas en redes sociales y si, eventualmente, existió utilización de recursos públicos o se incurrió en faltas administrativas.

    La presentación ante Contraloría contempla además una solicitud para que se agilice una respuesta pendiente de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) respecto de los antecedentes y consultas formuladas previamente por los parlamentarios.

    Según el diputado socialista, existen antecedentes públicos sobre publicaciones realizadas por cuentas cuestionadas, entre ellas contenidos que habrían planteado reparos a la estrategia comunicacional de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y a sus minutas.

    A la vez, planteó que el objetivo apunta a determinar si existió algún vínculo entre esas cuentas, funcionarios públicos, el gobierno de José Antonio Kast o su campaña presidencial.

    Por su parte, Cuello aseveró que la discusión adquiere relevancia debido al uso de campañas digitales, cuentas automatizadas y otras herramientas de redes sociales en procesos políticos y electorales.

    Los cuestionamientos surgen en paralelo a las declaraciones entregadas este lunes por el Presidente José Antonio Kast, quien negó haber trabajado con Fernando Cerimedo, aunque reconoció conocerlo.

    En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, declaró el Mandatario en radio Cooperativa.

    Más sobre:Fernando CerimedoComisión InvestigadoraCámara de DiputadosJosé MontalvaPresidente KastPolítica

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