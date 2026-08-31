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    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Las promociones del evento comercial estarán disponibles durante tres días en el sitio oficial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el Travel Sale: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes? Foto referencial de archivo

    Este lunes 31 de agosto comenzó la nueva edición del Travel Sale, evento comercial que se extiende durante tres días y ofrece grandes descuentos en el rubro del turismo.

    Se trata de una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Turismo de Chile (Fedetur).

    Según anunció el organismo la instancia permite acceder a descuentos de hasta un 60% en vuelos, hoteles, y paquetes turísticos, entre otros.

    Dónde ver las ofertas del Travel Sale

    Los descuentos en viajes se pueden revisar en el sitio cyber.cl/travelsale hasta el miércoles 2 de septiembre.

    Para la nueva edición del Travel Sale desde la CCS se destacan una serie de ofertas, como rebajas de hasta 60% en traslados hacia México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.

    En tanto, aquellos que buscan viajar dentro de Sudamérica pueden acceder a promociones de hasta 40% para destinos como Brasil y Argentina.

    Para quienes buscan visitar lugares como Europa y Estados Unidos también se dispone de rebajas de hasta un 30%.

    Desde la organización del evento comercial se recomienda comprar a través de agencias y plataformas oficiales del evento, con el objetivo de contar con respaldo ante eventuales inconvenientes.

    Más sobre:ComercioTurismoViajesTravel SaleTravel Sale 2026DescuentosPromocionesRebajasVuelosPasajesHotelesHospedaje

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