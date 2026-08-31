La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U.

El triunfo de Universidad de Concepción por 2-1 sobre la U dejó una imagen poco común: Cecilio Waterman terminó el partido como arquero. La situación fue consignada por el árbitro Diego Flores en su informe posterior al enfrentamiento. Además de especificar la expulsión de Jorge Broun, el juez denunció la indumentaria utilizada por el delantero panameño cuando debió asumir como guardameta del Campanil.

El golero titular recibió dos tarjetas amarillas cuando Universidad de Concepción ya no tenía cambios disponibles. “Tras la expulsión del guardameta Jorge Broun, el jugador Cecilio Waterman asumió la posición de guardameta en Universidad de Concepción”, señaló inicialmente el árbitro en el documento oficial.

Luego detalló la situación que motivó su denuncia: “Para desempeñar dicha función, utilizó la misma camiseta que había utilizado el guardameta expulsado Jorge Broun, manteniendo por tanto su número e identificación, en lugar de utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de las Bases del Campeonato”.

Waterman fue arquero por emergencia.

El episodio se produjo en el cierre de un partido que también estuvo marcado por una interrupción durante el segundo tiempo debido a incidentes en las tribunas. Situación que también fue informada por Flores en el informe.

El partido estuvo detenido algunos minutos y tras la reanudación Matías Zaldivia descontó para Universidad de Chile. Posteriormente, llegó la expulsión de Broun. Waterman terminó ocupando el arco durante el tiempo añadido y Universidad de Concepción logró sostener la ventaja para imponerse por 2-1.

El resultado permitió al Campanil sumar tres puntos claves en su lucha por mantenerse en la categoría, mientras que los azules encadenaron una nueva derrota en la pelea por en Chile 2 para Copa Libertadores 2027.