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    Dos amarillas seguidas y Waterman al arco: la polémica expulsión de Fatura Broun en la victoria del Campanil sobre la U

    El portero del Campanil vio la roja en una controversial determinación del árbitro Diego Flores, en el cierre del triunfo de Universidad de Concepción sobre los azules.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cecilio Waterman jugó como arquero tras la polémica expulsión del árbitro Diego Flores a Fatura Broun.

    El cierre del triunfo de Universidad de Concepción sobre Universidad de Chile estuvo marcado por los disturbios y una polémica expulsión del arquero Jorge Broun.

    Corría el minuto 82′ cuando el encuentro se paralizó debido a un serie de incidentes en las tribunas. Los hinchas azules manifestaron su descontento con cánticos en contra la directiva de Azul Azul.

    Hubo fuegos artificiales, pirotecnia y bombas de humo, lo que obligó a detener el encuentro. Recién unos cinco minutos después el juez Diego Flores reanudó las acciones.

    Ahí vino el descuento de Matías Zaldivia, en el 90′, que encendió a los azules. No obstante, en los descuentos vino una jugada que desató la polémica. En el cuarto minuto de añadido, Fatura Broun fue expulsado en una controversial decisión, que provocó una serie de reclamos en el Campanil.

    El arquero había sido constantemente advertido por las reiteradas pérdidas de tiempo. En medio de ese contexto, recibió la primera amarilla, ante lo que respondió con un pelotazo al césped mientras estaba frente a Flores. El árbitro sancionó la efusiva reacción mostrándole la segunda cartulina y, por ende, la roja.

    El portero se vio incrédulo, al igual que el técnico Cristián ‘La Nona’ Muñoz. Al no tener más cambios disponibles, Cecilio Waterman fue quien asumió la responsabilidad y se puso los guantes.

    El delantero, autor del segundo tanto del Campanil, tuvo una sobria actuación bajo los tres palos. No recibió ningún remate y respondió de buena manera cuando debió tomar la pelota. Con el pitazo final, tanto él como el entrenador fueron quienes reaccionaron con mayor efusividad. Tres puntos clave para Universidad de Concepción en su pelea por no descender.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraUniversidad de ChileLa UDiego FloresJorge BrounFatura BrounCecilio Waterman

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