Senapred actualiza balance por tornado en Yungay: 63 afectados y una vivienda destruida. Imagen referencial.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó este domingo el balance por el tornado registrado en la comuna de Yungay, Región de Ñuble, informando de 63 personas afectadas y 12 damnificadas.

De acuerdo con el reporte entregado por el director subrogante de Senapred Ñuble, Cristian Matus, hasta el momento se contabilizan siete viviendas con daño mayor no habitable, una vivienda destruida y otras 17 que permanecen en evaluación.

“Se mantiene el trabajo de evaluación y rehabilitación en los sectores afectados”, informó Matus.

El organismo detalló además que los avisos y alertas meteorológicas asociados específicamente al fenómeno ya fueron cancelados por la Dirección Meteorológica de Chile.

Durante la jornada del sábado, Senapred Ñuble entregó elementos de emergencia al municipio para apoyar a las familias afectadas.

“Continuamos coordinando los recursos que se requieran de acuerdo al levantamiento de afectación que está realizando el nivel local, considerando viviendas de emergencia y otros apoyos que sean necesarios”, señaló el director subrogante.

Evaluación continúa en sectores afectados

El tornado afectó durante el sábado a sectores de San Miguel de Itata, Campanario y Cholhuán, dejando daños en viviendas y afectaciones en el suministro eléctrico.

En un primer balance entregado durante la emergencia, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, había estimado alrededor de 20 viviendas afectadas y señaló que al menos 10 podían encontrarse completamente destruidas.

“La magnitud es mucho más profunda. Al pasar de las horas también va a ir aumentando la cantidad de viviendas afectadas de distintos ámbitos”, sostuvo entonces el edil.

El gobernador describió el fenómeno como más concentrado, pero de mayor intensidad que el sistema frontal que había afectado previamente a la zona. Según relató, incluso se observaron viviendas desplazadas varios metros producto de las ráfagas.

Los equipos municipales, Senapred y Bomberos se mantienen desplegados en la comuna para avanzar en la evaluación de daños y la rehabilitación de los sectores afectados.