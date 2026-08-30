Habilitan una pista de la avenida España en Viña del Mar tras desprendimiento: Serviu retiró más de 20 toneladas de material

A dos días del desprendimiento que cortó la ruta, se reanudó este domingo el tránsito en la Avenida España de Viña del Mar, luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) retirara más de 20 toneladas de material en riesgo de desprendimiento.

A partir de las 19:00 horas del domingo se reabrirá una de las principales arterias de la ciudad de la Región de Valparaiso luego de que se derrumbara tierra entre las calles Amunátegui y 18 de Septiembre.

En concreto, las autoridades realizaron rebaje de árboles, limpieza de la ladera, retiro de material desprendido y reubicación de muros de contención.

En ese sentido, las faenas ejecutadas por el Serviu contaron con cooperación del Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial, la Seremi de Transportes, Carabineros y los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, entre otras instituciones.

Las autoridades precisaron que durante los trabajos de mitigación en el sector se detectaron zonas de roca fragmentada que no estaban contempladas inicialmente e indicaron que aún existen áreas que deben ser evaluadas, por lo que la vía se mantendrá habilitada con una sola pista de circulación.

Asimismo, se instalarán cámaras y sensores durante los próximos días con el fin de evaluar el comportamiento de la ladera y analizar la eventual habilitación de una segunda pista de circulación.

En paralelo a las obras de mitigación, las autoridades trabajan en la estabilización del talud que se ejecutará posteriormente. Para aquello están desarrollando estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, monitoreo instrumental y análisis especializados.

En ese sentido, entre las soluciones proyectadas se consideran sistemas de anclajes, instalación de mallas de contención, construcción de nuevos muros y obras de drenaje para reforzar la seguridad.