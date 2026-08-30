Habilitan una pista de la avenida España en Viña del Mar tras desprendimiento: Serviu retiró más de 20 toneladas de material
Las autoridades precisaron que durante los trabajos de mitigación en el sector se detectaron zonas de roca fragmentada que no estaban contempladas inicialmente e indicaron que aún existen áreas que deben ser evaluadas, por lo que la vía se mantendrá habilitada con una sola pista de circulación.
A dos días del desprendimiento que cortó la ruta, se reanudó este domingo el tránsito en la Avenida España de Viña del Mar, luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) retirara más de 20 toneladas de material en riesgo de desprendimiento.
A partir de las 19:00 horas del domingo se reabrirá una de las principales arterias de la ciudad de la Región de Valparaiso luego de que se derrumbara tierra entre las calles Amunátegui y 18 de Septiembre.
En concreto, las autoridades realizaron rebaje de árboles, limpieza de la ladera, retiro de material desprendido y reubicación de muros de contención.
En ese sentido, las faenas ejecutadas por el Serviu contaron con cooperación del Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial, la Seremi de Transportes, Carabineros y los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, entre otras instituciones.
Las autoridades precisaron que durante los trabajos de mitigación en el sector se detectaron zonas de roca fragmentada que no estaban contempladas inicialmente e indicaron que aún existen áreas que deben ser evaluadas, por lo que la vía se mantendrá habilitada con una sola pista de circulación.
Asimismo, se instalarán cámaras y sensores durante los próximos días con el fin de evaluar el comportamiento de la ladera y analizar la eventual habilitación de una segunda pista de circulación.
En paralelo a las obras de mitigación, las autoridades trabajan en la estabilización del talud que se ejecutará posteriormente. Para aquello están desarrollando estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, monitoreo instrumental y análisis especializados.
En ese sentido, entre las soluciones proyectadas se consideran sistemas de anclajes, instalación de mallas de contención, construcción de nuevos muros y obras de drenaje para reforzar la seguridad.
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