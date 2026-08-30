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    Embajada de Palestina rechaza dichos de Zaliasnik y pide aclarar eventual cambio de postura de Chile

    En cuanto a las cifras de la comunidad palestina en Chile, la embajada sostuvo que la relativización de Zaliasnik descarta la magnitud de las muertes y destrucción en Gaza, al sugerir que las cifras son manipuladas políticamente.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Embajada de Palestina rechaza dichos de Zaliasnik y pide aclarar eventual cambio de postura de Chile Foto: Juan Farias / La Tercera

    La embajada de Palestina en Chile expresó su “profunda preocupación” y rechazó categóricamente las declaraciones del embajador del país en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien cuestionó las cifras de la comunidad palestina en Chile.

    La controversia se originó luego de que Zaliasnik participara en el programa “Defending Israel”, donde puso en duda las cifras atribuidas habitualmente a la comunidad palestina en Chile y sostuvo que esta tiene una importante presencia en los medios de comunicación y el Congreso.

    Por lo tanto, la embajada palestina rechazó categóricamente los dichos. “Las relaciones entre el Estado de Palestina y las comunidades palestinas en la diáspora, incluidas sus instituciones en Chile, son relaciones diplomáticas legítimas y normales, con pleno respeto a la soberanía y las leyes de los países en que residen”, dijo.

    Asimismo, la delegación palestina indicó que “resulta especialmente preocupante la indiferencia del embajador ante el mapa exhibido durante la entrevista, que representaba la totalidad del Territorio Palestino Ocupado —Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza— como parte de Israel”.

    Embajada de Palestina rechaza dichos de Zaliasnik y pide aclarar eventual cambio de postura de Chile

    “La imagen contradice el reconocimiento de Chile al Estado de Palestina y el derecho internacional sobre territorios ocupados. Guardar silencio ante una representación que borra visualmente a Palestina y normaliza la anexión territorial no es un asunto menor, particularmente para un diplomático a quien se ha confiado la representación de la política exterior de Chile”, agregó

    La embajada cuestionó, asimismo, los dichos de Zaliasnik sobre la supuesta “radicalización” de los chilenos de origen palestino. " “Empezaron a usar su identidad políticamente, como hacen muchos grupos ahora”, indicó en el podcast el embajador.

    “Esa caracterización es profundamente objetable: ser propalestino no es radicalización, sino identificarse con el país de origen de la propia familia y expresar esa identidad políticamente. El vínculo de estas familias con Palestina refleja, simplemente, una historia y una identidad que se transmiten de generación en generación”, lanzó la delegación palestina en Chile.

    “Esta yuxtaposición crea una asociación injustificada entre el legítimo ejercicio de la diplomacia palestina y una narrativa de radicalización, sin presentar evidencia alguna que la respalde”, agregaron.

    Sobre las declaraciones de antisemitismo del embajador, señalaron que “apoyar a Palestina no es antisemitismo. Criticar las políticas o acciones del Gobierno de Israel no constituye, en sí mismo, antisemitismo. Abogar por la autodeterminación palestina no es un discurso de odio”.

    En cuanto a las cifras de la comunidad palestina en Chile, sostuvieron que la relativización de Zaliasnik descarta la magnitud de las muertes y destrucción en Gaza, al sugerir que las cifras son manipuladas políticamente. “Calificarlas como un ´juego con los números´ trivializa la pérdida de vidas palestinas y desestima la evidencia internacional sobre el terreno", señalaron.

    La declaración también puso el foco en las afirmaciones de Zaliasnik sobre las votaciones de Chile ante Naciones Unidas, quien señaló que el país estaba trasladando “lentamente” algunos votos desde posiciones favorables hacia abstenciones y manifestó su expectativa de una postura “más razonable”.

    La embajada recordó que la posición chilena sobre Palestina ha sido históricamente una política de Estado basada en el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, la autodeterminación palestina y la solución de dos Estados.

    “Las declaraciones del embajador, junto con el cambio en el patrón de votación de Chile, nos llevan a concluir que se ha producido un cambio en la posición de Chile”, sostuvo la representación palestina.

    En esa línea, señaló que una modificación de esa magnitud debería ser informada por los canales oficiales y “no inferirse de declaraciones en un programa de televisión extranjero”.

    Con todo, la embajada expresó su “plena solidaridad” con la comunidad palestina residente en Chile y, en la misma línea que las declaraciones de la Comunidad Palestina en Chile, sostuvo que espera que el Ejecutivo entregue las aclaraciones necesarias.

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