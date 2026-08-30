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    Macrooperativo nacional del OS7 contra venta de drogas por redes sociales deja 82 detenidos

    Carabineros realizó 50 procedimientos en distintas regiones e incautó más de 19 kilos de marihuana, cocaína, pasta base, drogas sintéticas, armas, municiones y más de $12 millones en efectivo. La totalidad de los detenidos pasó a control de detención.

    Por 
    Felipe Rivera
    Macrooperativo de OS7 contra venta de drogas por redes sociales deja 82 detenidos en el país. Imagen referencial.

    Carabineros detuvo a 82 personas durante un macrooperativo nacional desarrollado esta semana para perseguir la venta de drogas a través de redes sociales y cuentas personales en plataformas online.

    Las diligencias fueron ejecutadas por el Departamento Antidrogas OS7 y sus secciones regionales, que realizaron un total de 50 procedimientos a lo largo del país.

    Entre los detenidos hay 59 hombres y 23 mujeres. Del total, 70 son chilenos, cinco colombianos, cinco venezolanos y dos bolivianos. Respecto de los 12 extranjeros, ocho se encuentran en situación migratoria regular y cuatro irregular.

    Macrooperativo de OS7 contra venta de drogas por redes sociales deja 82 detenidos en el país

    La capitán María Belén Galaz, del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, explicó que los procedimientos se concentraron en detectar la comercialización de sustancias ilícitas realizada mediante plataformas digitales.

    “En tan solo tres días el OS7, a nivel nacional, tanto desde Arica hasta Punta Arenas, logró detectar y neutralizar venta de distintos tipos de droga a través de redes sociales”, señaló.

    El mayor volumen de droga incautada corresponde a 19 kilos y 419 gramos de marihuana elaborada. A ello se suman un kilo y 17 gramos de clorhidrato de cocaína y un kilo y 688 gramos de pasta base.

    Carabineros decomisó además 234 unidades de éxtasis, dos gramos de MDMA, 33 frascos de ketamina de 100 ml, 11 unidades de metanfetaminas y 286 cartuchos para vaporizadores con concentrado de cannabis híbrida.

    Macrooperativo de OS7 contra venta de drogas por redes sociales deja 82 detenidos en el país

    El balance también consigna una planta de marihuana, 400 milígramos de cafeína, tres pastillas y 59 gramos de “Disulfiram”, además de 19 estampillas impregnadas con “Disulfiram” y cafeína.

    Galaz sostuvo que este tipo de investigaciones busca abordar modalidades de comercialización que utilizan redes sociales para intentar dificultar la identificación de quienes participan en ellas.

    “Estas personas lo están intentando hacer desde el anonimato con la finalidad de evitar ser detectados y detenidos por parte de Carabineros”, afirmó.

    Armas, municiones y más de $12 millones

    Durante los procedimientos también fueron incautadas dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 aptas para el disparo, dos revólveres y tres pistolas, además de una pistola a fogueo y otra de fantasía.

    A ello se suman cargadores, el cuerpo de una escopeta de fabricación artesanal y 179 cartuchos balísticos de distintos calibres.

    “Es sumamente importante para Carabineros lograr sacar de las calles armamento”, señaló la capitán Galaz.

    En materia de dinero y especies, Carabineros recuperó $12.458.500 en efectivo, 13 vehículos, 51 teléfonos celulares y dos equipos de radio portátil.

    La institución sostuvo que las investigaciones de este tipo se realizan de manera permanente para identificar puntos de venta de droga que operan mediante plataformas digitales y llamó a la ciudadanía a entregar antecedentes de forma anónima a través del Fono Drogas 135.

    Tras los procedimientos, el Ministerio Público instruyó que las 82 personas detenidas fueran puestas a disposición de los tribunales para sus respectivos controles de detención.

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