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    Hansi Flick tiene 9: el Barcelona se resigna por Julián Álvarez y ficha a Gabriel Jesús

    El conjunto culé pagará 11,5 millones de dólares al Arsenal por el fichaje del brasileño.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gabriel Jesús será nuevo delantero del Barcelona. Foto: Arsenal.

    El Barcelona protagoniza una de las sorpresas del mercado en el cierre de este mismo. El conjunto culé dejó atrás la teleserie y dio vuelta la página para hacerse con un 9. Se olvidó de Julián Álvarez y fichó a Gabriel Jesús, según informó la prensa española.

    Marca, por ejemplo, dio por hecha la operación: “El Barcelona va a pagar por el traspaso 10 millones de euros más variables. Este es el acuerdo al que han llegado los dos clubes y que se firmará en breve. De hecho, la intención es que el jugador llegue Barcelona este lunes o el martes para pasar la revisión médica, hacer el anuncio oficial y comenzar los entrenamientos a las órdenes de Flick. Las negociaciones por Gabriel Jesús, con contrato con el Arsenal hasta junio del próximo año, han ido muy rápidas”, aseguró el medio hispano.

    El Barcelona fichará al brasileño por unos 11,5 millones de dólares. El contrato del futbolista de 29 años será por dos temporadas más una opcional.

    El brasileño deja la Premier League

    Con un acuerdo prácticamente hecho, solo resta que Gabriel Jesús se haga los exámenes médicos para oficializar su fichaje. El brasileño será quien reemplace a Robert Lewandowski como el principal centrodelantero culé. La salida de Ferrán Torres al PSG o el retorno de Marcus Rashford al Manchester United también había acrecentado la necesidad de reforzar una renovada zona ofensiva, aunque sin 9. También se fichó a Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

    El brasileño llega a la Ciudad Condal luego de perder terreno en Londres ante figuras como Kai Havertz y Viktor Gyökeres. Su paso en Inglaterra fue de más a menos.

    Gabriel Jesús aterrizó en la Premier League proveniente del Palmeiras. Anotó 95 goles en 236 partidos en el Manchester City y 33 dianas en 123 encuentros con el Arsenal.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaPremier LeagueBarcelonaArsenalGabriel JesúsHansi FlickJulián Álvarez

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