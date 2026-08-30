SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo

    La tecnología podría reducir las muertes por hemorragias tanto en escenarios de combate como en emergencias civiles.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo. Foto: Pexels

    Detener una hemorragia grave en cuestión de segundos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en contextos de guerra y conflictos.

    Con ese objetivo, un equipo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) desarrolló un innovador polvo en aerosol capaz de controlar sangrados severos en aproximadamente un segundo.

    Con esta tecnología se podría transformar tanto la medicina militar como la atención de emergencias civiles.

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo. Foto: Archivo.

    Las hemorragias en la actualidad

    Las hemorragias representan la principal causa de muerte por lesiones en combate, por lo que el control rápido del sangrado sigue siendo uno de los mayores desafíos para los equipos médicos en el campo de batalla.

    El desarrollo fue liderado por el profesor Steve Park, del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales del KAIST, junto al profesor Sangyong Jon, del Departamento de Ciencias Biológicas.

    En el proyecto también participó un mayor del Ejército surcoreano, quien aportó la perspectiva de las condiciones reales que enfrentan los soldados heridos.

    ¿Cómo es este aerosol en polvo?

    A diferencia de otros dispositivos para detener el flujo de sangre, que suelen presentarse en forma de parches y funcionan mejor sobre superficies planas, el nuevo polvo fue diseñado para adaptarse a heridas profundas, irregulares y de formas complejas.

    Una vez pulverizado sobre la lesión, el material entra en contacto con la sangre y se transforma casi de inmediato en una resistente barrera de hidrogel que sella la herida.

    El material, denominado AGCL, combina ingredientes biocompatibles de origen natural como alginato, goma gellan y quitosano.

    Los dos primeros reaccionan con el calcio presente en la sangre para formar rápidamente el hidrogel, mientras que el quitosano favorece el proceso de coagulación al unirse a componentes sanguíneos.

    Según los investigadores, la reacción ocurre en alrededor de un segundo.

    Además, el polvo posee una estructura tridimensional capaz de absorber hasta 7,25 veces su propio peso en sangre, lo que le permite controlar hemorragias intensas incluso cuando existe una alta presión de sangrado.

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo. Foto: Pexels Ana Karotkaya Photography

    Primeras pruebas de este polvo

    Las pruebas realizadas mostraron que el nuevo material superó el desempeño de varios productos hemostáticos disponibles comercialmente.

    El material alcanzó una fuerza adhesiva superior a los 40 kilopascales, suficiente para resistir una presión manual significativa sobre la herida.

    Los resultados también fueron prometedores en materia de seguridad.

    Ensayos de laboratorio registraron una tasa de hemólisis inferior al 3%, una viabilidad celular superior al 99% y una eficacia antibacteriana del 99,9%, indicadores que respaldan su biocompatibilidad.

    En estudios con animales, el polvo redujo tanto la pérdida de sangre como el tiempo necesario para detener la hemorragia en lesiones hepáticas quirúrgicas.

    Además, los investigadores observaron una recuperación normal de la función del hígado dos semanas después de la cirugía y no detectaron signos de toxicidad sistémica.

    Material duradero

    Otro de sus atributos es su estabilidad. El material conservó sus propiedades durante dos años de almacenamiento a temperatura ambiente y en condiciones de alta humedad.

    Esta es una característica especialmente relevante para su uso en operaciones militares o zonas afectadas por desastres.

    Aunque la investigación nació con fines de defensa, sus creadores sostienen que el potencial del polvo AGCL va mucho más allá del campo de batalla.

    Entre sus aplicaciones futuras figuran la atención de emergencias, la respuesta frente a catástrofes, la medicina en países con recursos limitados y el control de hemorragias durante procedimientos quirúrgicos.

    “La esencia de la guerra moderna es minimizar la pérdida de vidas humanas”, afirmó Kyusoon Park, candidato a doctorado y mayor del Ejército que participó en el proyecto.

    “Comencé esta investigación con el propósito de salvar al menos a un soldado más. Espero que esta tecnología termine salvando vidas tanto en la defensa nacional como en la medicina civil”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:HemorragiaCientíficosPolvoAerosolFármacoMedicamentoMedicinaCienciaConflictoGuerraBienestarTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IA en la minería: déficit de trabajadores especializados impulsa su uso para conectar talento y empresas

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    Lo más leído

    1.
    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    2.
    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación

    3.
    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    4.
    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    5.
    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio

    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio

    6.
    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?
    Chile

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    Gobierno renueva urgencia legislativa a 23 iniciativas de su agenda de seguridad: le dio discusión inmediata a 10 de ellas

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA
    Negocios

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    Gerente general corporativo de Falabella Retail deja el cargo tras 6 años

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Alexander Blockx en la primera ronda del US Open
    El Deportivo

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Alexander Blockx en la primera ronda del US Open

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al alemán Yannick Hanfmann la primera ronda del US Open

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas
    Cultura y entretención

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Idea Vilariño: las claves del regreso de su obra más austera

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil
    Mundo

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil

    Médicos Sin Fronteras advierte sobre los problemas humanitarios y la dificultad para actuar en Cisjordania

    Cómo los túneles hidroeléctricos se convirtieron en refugio para los trabajadores atrapados en Nepal

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?