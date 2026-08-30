Líder supremo de Irán llama a países musulmanes a unirse frente a Estados Unidos e Israel
Mojtaba Jamenei calificó a ambos países como enemigos del islam y llamó a los gobernantes de naciones islámicas, particularmente de Asia Occidental y el golfo Pérsico, a identificar a quienes considera sus “verdaderos enemigos”.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, llamó este domingo a los países musulmanes a unirse y hacer frente a Estados Unidos e Israel, naciones a las que calificó como enemigos del islam.
“Mi recomendación reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del golfo Pérsico, es que deben saber quién es su verdadero enemigo, comprender sus complots y hacerles frente”, señaló Jamenei en un comunicado publicado en sus redes sociales a propósito del aniversario del nacimiento de Mahoma.
El líder religioso indicó que “los gobernantes criminales de Estados Unidos y el falso régimen sionista Israel son enemigos acérrimos” de la unidad y amistad entre los países islámicos y afirmó que tratan de sembrar la discordia entre la población de Irán y otros países musulmanes.
“No solo son enemigos de la República Islámica y de la nación iraní, así como del amplio frente de resistencia islámica; también albergan animadversión hacia toda la umma musulmana, incluidas las naciones de Asia Occidental y el norte de África”, sostuvo.
Finalmente, Jamenei se refirió a la situación de la nación palestina, preguntándose: “¿Estaría la nación palestina tan indefensa, sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes, si los musulmanes estuvieran unidos, apretando los puños con fuerza?”.
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