Muere ahogado el cónsul de Alemania en Costa Rica tras volcarse el kayak en que navegaba

El cónsul de Alemania en Costa Rica, Mario Genz, murió ahogado este sábado en el país centroamericano luego de que volcara la embarcación en que navegaba, de acuerdo a medios locales.

Genz, de 53 años, falleció tras un accidente acuático en el Centro Recreativo La Laguna, en Río Cuarto de Alajuela -a unos 75 kilómetros al norte de la capital costarricense, San José-, según informó el Cuerpo de Bomberos regional.

La muerte del diplomático fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en su cuenta de X, el que expresó sus “sentidas condolencias” por el deceso del cónsul.

“Externamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y sus compañeros de trabajo, reiterando nuestro acompañamiento en estos momentos de dolor” , señaló la Cancillería en la publicación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lamenta el fallecimiento del Señor Cónsul de Alemania en Costa Rica.

Externamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y sus compañeros de trabajo, reiterando nuestro acompañamiento en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/uD6j55nzGd — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) August 30, 2026

El cónsul, aficionado al buceo, al atletismo y al ciclismo, perdió la vida al volcarse el kayak en el que navegaba, reportó la prensa local.

Según consignó el medio Panorama, el incidente ocurrió alrededor de las 14.00 horas locales (16.00 en Chile), cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona sumergida en la laguna.

Al llegar al lugar, los equipos de Bomberos y la Cruz Roja costarricenses encontraron a un hombre sin signos vitales, el que había sido retirado del agua por personal del centro recreativo.

Tras casi una hora de reanimación por parte de personal paramédico, se le declaró fallecido.

El vocero local de la Cruz Roja, Jeremy Poveda, detalló que tres ambulancias y un vehículo de primera intervención (VPI) acudieron a la emergencia. Además confirmó que el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio.