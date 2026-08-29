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    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    La jueza federal Fabiana Alves Rodrigues dictó la resolución que además establece que el ingeniero debe presentarse en la sede judicial para firmar el acta de comparecencia y asistir a todos los actos del proceso penal.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Cristóbal Palacios

    La justicia federal de Brasil ordenó revocar la prisión preventiva de Germán Naranjo, el ingeniero chileno que estaba desde el 15 de mayo en la cárcel de Guarulhos, acusado de poner en riesgo la seguridad del transporte aéreo y proferir insultos racistas y homofóbicos, entre otras imputaciones.

    La jueza Fabiana Alves Rodrigues dictó la resolución tras acoger la solicitud de la defensa de Naranjo, el abogado Carlos Kauffmann, y emitió el documento de excarcelación bajo régimen de medidas cautelares.

    “Acojo el pedido de la defensa y sustituyo la detención preventiva de Germán Andrés Naranjo Maldini con las siguientes medidas cautelares”, afirmó la magistrada en su pronunciamiento judicial.

    Para luego detallarlas: “prohibición de salir del país, con retención continua de su pasaporte (…). Vigilancia electrónica, con establecimiento de una zona de circulación en la región metropolitana de São Paulo”.

    El dictamen judicial además estableció que Naranjo deberá presentarse en la secretaría de la sede judicial el primer día hábil tras su salida del recinto penal para firmar el acta de comparecencia periódica, junto con comparecer en todos los actos del proceso penal cuando sea citado y recibir las citaciones a través de WhatsApp.

    A lo anterior, se suma la medida de que el chileno mantenga informado al tribunal de cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico.

    Las imputaciones a Naranjo

    En junio pasado, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil presentó cinco cargos contra Naranjo, luego de que ejecutivo fuera arrestado en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo a su regreso desde Alemania.

    Esto luego de que durante el vuelo de ida de la aerolínea Latam -que cubría la ruta São Paulo-Fráncfort-, el chileno agrediera a miembros de la tripulación. Desde ese día, se encontraba en prisión preventiva.

    Según la Fiscalía brasileña, el exdirectivo de la empresa pesquera Landes, además de los delitos de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo e insultos racistas a los empleados de la aerolínea, debía también responder por amenazas dirigidas a los agentes de la Policía Federal que lo abordaron, junto con desacato y resistencia a la autoridad.

    El primero de dichos incidentes ocurrió en la madrugada del 11 de mayo, durante el vuelo a Frankfurt, Alemania, cuando él intentó forzar una de las salidas de emergencia.

    En ese momento, tras ser contenido por la tripulación, se dirigió a uno de los empleados, llamándolo “gay” en tono despectivo y “mono”. Asimismo hizo comentarios ofensivos sobre el color de piel de un miembro del equipo y afirmó que “olía a brasileño”.

    El episodio fue registrado y remitido a la Policía Federal, y más tarde el Tribunal emitió la orden de prisión preventiva, que se ejecutó el día 15, cuando el ingeniero desembarcó nuevamente en Guarulhos.

    En el momento en que fue abordado por los agentes policiales en la sala VIP de Latam en el aeropuerto, se resistió al arresto y profirió insultos a los agentes, quienes debieron esposarlo.

    Más sobre:BrasilJusticia federalGermán NaranjoPrisión preventivaRevocaciónFabiana Alves RodriguesArraigoTobillera electrónicaMundo

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