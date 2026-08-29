Prisión preventiva para delincuentes venezolanos que robaron y retuvieron a matrimonio de adultos mayores en Quillón

En prisión preventiva terminaron dos sujetos de nacionalidad venezolana que el jueves fueron detenidos tras el robo con retención de un matrimonio de adultos mayores en la comuna de Quillón, Región del Ñuble.

Cabe recordar que durante la madrugada del jueves, los sujetos ingresaron la vivienda de un empresario de la zona, de 74 años, y estuvieron en su interior por alrededor de 4 a 5 horas esperando que abrieran las sucursales bancarias. Tras la espera, en dos vehículos del matrimonio, los trasladaron separadamente hasta Concepción, en la Región del Biobío, para hacer retiro de dinero en efectivo.

Una vez en la sucursal, la víctima dio aviso de la intimidación a un guardia, lo que terminó en que efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieran en el hecho.

En ese contexto, esta jornada se formalizó a los detenidos, identificados con las iniciales D.C.B (26 años) y Y.S.J. (24 años), a quienes se les imputó cargos por robo con retención.

Según lo expuesto en la audiencia de formalización, según recoge el diario La Discusión, los sujetos ingresaron a la vivienda del sector de Santa Isabel alrededor de las 5 de la madrugada, intimidando a los residentes con armas de fuego, amarrándolos, registraron toda la vivienda, para luego retenerlos y trasladarlos a la ciudad penquista.

Uno de los detenidos sería extrabajador del empresario y los delincuentes buscaban que la víctima retirara hasta $50 millones desde su cuenta bancaria, además de una suma en dólares.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, afirmó que “la fiscalía local de esta comuna formalizó cargos en contra de dos imputados extranjeros, a quienes se les indica su autoría en dos delitos: robo calificado y secuestro, los que ocurrieron a las 5 de la mañana del 27 de agosto”.

Los sujetos ingresaron al predio rural, saltando el cerco y entrando a la casa tras romper la ventana del dormitorio principal, donde se encontraban durmiendo los adultos mayores.

“No contento con ello, los obligaron a trasladarse a la comuna de Concepción, por más de 100 kilómetros, para lo cual los subieron en los propios vehículos de las víctimas de manera separada”, agregó el persecutor.

Cabe señalar que mientras el hombre se encontraba en la sucursal bancaria junto a uno de los imputados, el otro trasladaba a su esposa (69) hasta un sector rural, donde posteriormente la abandonó y fue encontraba en buen estado de salud por parte de Carabineros.

Ese segundo imputado intentó huir del sector de Puente 6, camino Florida-Concepción, haciendo dedo, pero personal policial le dio alcance, concretando su detención.

Si bien se accedió a la prisión preventiva, durante la formalización en el Juzgado de Garantía de Bulnes, la magistrada Claudia Aguayo desestimó el cargo de “secuestro”, apuntando a que el acto cometido por los individuos solo correspondía a un “robo con retención”.

Con todo, se decretaron 90 días para la realización de la investigación.