SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Matrimonio de adultos mayores es secuestrado en Quillón y trasladado a Concepción para retirar dinero

    Los delincuentes permanecieron entre cuatro y cinco horas en la vivienda de las víctimas antes de trasladarlas por separado. El hombre pidió ayuda a la PDI al ingresar a una sucursal bancaria, mientras que su esposa fue posteriormente encontrada en un camino rural.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Diego Martin

    Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un secuestro durante este jueves, luego de que un grupo de desconocidos ingresara a su vivienda con la intención de robar especies, en la comuna de Quillón, Región de Ñuble.

    La pareja fue intimidada y obligada a subir a los vehículos que mantenía en su domicilio. Posteriormente, ambos fueron trasladados por separado hasta Concepción, Región del Biobío, con la intención de que retiraran dinero desde una sucursal bancaria.

    Sin embargo, una vez al interior del recinto, el hombre solicitó ayuda a la Policía de Investigaciones (PDI).

    El subprefecto Christian Irribarra, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), explicó que la institución tomó conocimiento del hecho a raíz de un llamado de la propia víctima.

    “A raíz de lo mismo, se concurrió al lugar, verificamos la situación y, efectivamente, estaban sucediendo estos hechos”, afirmó Irribarra.

    El funcionario policial agregó que “la víctima nos relata que durante la madrugada, junto a su esposa, permanecía en un domicilio en la comuna de Quillón, donde fueron asaltados por un grupo de sujetos, aún no determinamos la cantidad de individuos, pero en el lugar estos sujetos ingresaron y amordazaron al matrimonio de adultos mayores”, consigna el Diario La Discusión.

    De acuerdo con la PDI, los sujetos permanecieron entre cuatro y cinco horas al interior de la vivienda, a la espera de que comenzara la atención de las sucursales bancarias.

    Mientras el hombre era intimidado para realizar el retiro de dinero, su esposa fue trasladada hasta un lugar desconocido en un segundo vehículo. Posteriormente, fue encontrada en un camino rural y en buen estado de salud, según informó la policía civil.

    La Fiscalía de Ñuble coordina las diligencias investigativas para dar con el paradero de los responsables

    Más sobre:PolicialNacionalPDIQuillónSecuestroadultos mayores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La controvertida tendencia de jueces que prohíben informar nombres de imputados

    Juez Juan Carlos Silva sobre órdenes para no dar nombre de imputados: “Cuando se da en casos concretos no hay censura”

    Rodrigo Álvarez: “Espero que el Presidente Kast conforme una gran coalición que permita una proyección del gobierno”

    La caída de las expectativas de Lula y Sheinbaum en la carrera de Bachelet a la ONU

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Lo más leído

    1.
    Dos delincuentes mueren abatidos por carabineros tras intento de encerrona en bencinera de Cerrillos

    Dos delincuentes mueren abatidos por carabineros tras intento de encerrona en bencinera de Cerrillos

    2.
    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    3.
    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    4.
    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    5.
    Tribunal fija prisión preventiva para Ignacio Palma Weinfeld por atropellar y dar muerte a Paz Ramírez

    Tribunal fija prisión preventiva para Ignacio Palma Weinfeld por atropellar y dar muerte a Paz Ramírez

    6.
    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil

    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La controvertida tendencia de jueces que prohíben informar nombres de imputados
    Chile

    La controvertida tendencia de jueces que prohíben informar nombres de imputados

    Juez Juan Carlos Silva sobre órdenes para no dar nombre de imputados: “Cuando se da en casos concretos no hay censura”

    Rodrigo Álvarez: “Espero que el Presidente Kast conforme una gran coalición que permita una proyección del gobierno”

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones
    Negocios

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”
    Tendencias

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls
    El Deportivo

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación

    Manuela Urroz repasa el Mundial de las Diablas: “Hablar de fracaso sería algo totalmente ridículo”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”
    Cultura y entretención

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    La música y el altar del tiempo

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla
    Mundo

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla

    China y el nuevo hito en la carrera por el dominio de la IA

    Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que impulsará “el renacimiento” de Venezuela

    ¿Ser flaca es el outfit?
    Paula

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”