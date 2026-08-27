Matrimonio de adultos mayores es secuestrado en Quillón y trasladado a Concepción para retirar dinero

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un secuestro durante este jueves, luego de que un grupo de desconocidos ingresara a su vivienda con la intención de robar especies, en la comuna de Quillón, Región de Ñuble.

La pareja fue intimidada y obligada a subir a los vehículos que mantenía en su domicilio. Posteriormente, ambos fueron trasladados por separado hasta Concepción, Región del Biobío, con la intención de que retiraran dinero desde una sucursal bancaria.

Sin embargo, una vez al interior del recinto, el hombre solicitó ayuda a la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Christian Irribarra, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), explicó que la institución tomó conocimiento del hecho a raíz de un llamado de la propia víctima.

“A raíz de lo mismo, se concurrió al lugar, verificamos la situación y, efectivamente, estaban sucediendo estos hechos”, afirmó Irribarra.

El funcionario policial agregó que “la víctima nos relata que durante la madrugada, junto a su esposa, permanecía en un domicilio en la comuna de Quillón, donde fueron asaltados por un grupo de sujetos, aún no determinamos la cantidad de individuos, pero en el lugar estos sujetos ingresaron y amordazaron al matrimonio de adultos mayores”, consigna el Diario La Discusión.

De acuerdo con la PDI, los sujetos permanecieron entre cuatro y cinco horas al interior de la vivienda, a la espera de que comenzara la atención de las sucursales bancarias.

Mientras el hombre era intimidado para realizar el retiro de dinero, su esposa fue trasladada hasta un lugar desconocido en un segundo vehículo. Posteriormente, fue encontrada en un camino rural y en buen estado de salud, según informó la policía civil.

La Fiscalía de Ñuble coordina las diligencias investigativas para dar con el paradero de los responsables