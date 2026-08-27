Carney rechaza rebautizo de Trump al lago Ontario: “Ahora y siempre” mantendrá su nombre

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró este jueves que el lago Ontario seguirá llamándose así, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que lo rebautizaría como lago América, asegurando que para los canadienses ese será su nombre “ahora y siempre”.

“El nombre tiene más de 400 años de antigüedad, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”, aseguró Carney en redes sociales pocas después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar la denominación usada oficialmente por el gobierno estadounidense.

En su publicación en X, el premier además recordó el origen indígena y la antigüedad del topónimo para subrayar su respuesta al mandatario de EE.UU. “El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari’io, que, apropiadamente, significa ‘el lago es hermoso, el lago es grande’”, detalló.

The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.



The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

Carney también se refirió irónicamente a las políticas de Trump, haciendo notar que Canadá sabe que “Estados Unidos está cambiando: sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos”.

Para finalizar afirmando que “los canadienses también saben que nombrar la realidad significa llamarlo Lago Ontario, entonces, ahora y siempre”.

Como recordó AP, el líder republicano firmó este jueves en la Casa Blanca una orden que instruye al Departamento de Interior a que adopte “lake America” -lago América- en los registros geográficos federales estadounidenses y reafirmó que el cambio tiene efecto inmediato, aunque se concede 30 días para completar oficialmente el proceso.

Sin embargo, la medida no tiene poder para obligar al gobierno canadiense ni a organismos internacionales a adoptar la nueva denominación.

Trump justificó la medida acusando a Canadá de aprovecharse económicamente de EE.UU. y calificó a los dirigentes canadienses de ser “gente desagradable”.

Asimismo, señaló la posibilidad de cambiar en el futuro los nombres de los océanos Atlántico o Pacífico, de acuerdo a EFE.