Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Un escenario de lluvias por sobre lo normal se proyecta para buena parte de Chile durante los próximos meses .

Así lo indica el Pronóstico Estacional para el oeste de Sudamérica, correspondiente al período agosto-octubre de 2026, elaborado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen).

De acuerdo con el informe, existen mayores probabilidades de que las precipitaciones se ubiquen por encima de los valores normales en el país.

Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Lluvias por sobre lo normal

El pronóstico establece que las condiciones estarán por sobre lo normal desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos .

En tanto, hacia el extremo austral el escenario cambia.

Para Aysén y Magallanes, el Ciifen anticipa zonas con precipitaciones entre cerca de lo normal y por debajo de lo normal .

De esta manera, el comportamiento previsto para el trimestre muestra una diferencia entre la zona centro y sur y las regiones más australes del país.

¿Qué pasará con las temperaturas?

El pronóstico también contempla un escenario de temperaturas por sobre lo normal para buena parte de Chile durante el período analizado .

En el caso de las temperaturas máximas, existe una mayor probabilidad de que se ubiquen por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, el organismo espera máximas por debajo de lo normal en el sur de Chile.

Respecto de las temperaturas mínimas, el escenario vuelve a mostrar una tendencia cálida en buena parte del país.

El Ciifen señala que existe una mayor probabilidad de que las mínimas se encuentren por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional .

En las zonas australes, en cambio, se esperan mayores probabilidades de temperaturas mínimas por debajo de lo normal.