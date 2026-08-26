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    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    La firma taiwanesa celebra su vigésimo aniversario con un dispositivo que da el salto al panel OLED y estrena el procesador Ryzen AI Z2 Extreme. Revisa cómo se compara con sus versiones anteriores.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    ASUS Republic of Gamers presentó oficialmente los detalles comerciales y técnicos de su nueva consola portátil.

    Bautizada como ROG XBOX Ally X20, el equipo llega para conmemorar las dos décadas de la marca fundada en 2006 y apela directamente a la nostalgia de los jugadores a través de un diseño de chasis de plástico negro translúcido y una estructura interna dorada que deja a la vista su renovado sistema de refrigeración.

    Evolución en pantalla y controles

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    El mayor salto de esta generación se encuentra en el rendimiento visual y la precisión de mando.

    La nueva consola es impulsada por el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y estrena un panel ROG Nebula HDR OLED de 7,4 pulgadas. Esta pantalla logra alcanzar los 1400 nits de brillo máximo y ofrece compatibilidad total con tecnología FreeSync Premium Pro en un rango que va desde los 30Hz hasta los 120Hz.

    Los controles del dispositivo también recibieron una actualización. ASUS decidió integrar joysticks magnéticos TMR que logran reducir la zona muerta al 3% y sumó un nuevo D-pad híbrido construido en goma y metal, una combinación que permite a los usuarios alternar entre movimientos estrictos de cuatro direcciones y la libertad de ocho ejes de acción.

    El apartado de conectividad destaca por incluir puertos USB4 con soporte DisplayPort 2.1 y un lector de tarjetas microSD Express de alta velocidad.

    En cuanto a su disponibilidad, la preventa internacional inició esta semana en mercados seleccionados con una fecha de llegada a las tiendas globales fijada para el 15 de octubre.

    Los usuarios podrán optar por dos configuraciones comerciales. La consola independiente costará USD 1.299. Por otro lado, existirá un “paquete definitivo” por USD 2.499 que incluye la consola, lentes de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20 con sonido integrado de BOSE y panel micro-OLED de 240Hz, una funda dbrand Killswitch, un cargador de 68W y un estuche Pelican conmemorativo. Los lentes AR también se venderán de forma independiente a USD 799 a partir de mediados de septiembre.

    El salto generacional

    La llegada de la ROG XBOX Ally X20 representa un encarecimiento evidente respecto a los modelos anteriores de la compañía. Bloomberg analizó la subida de valor en el segmento portátil y concluyó que la transición a pantallas OLED y la integración de procesadores dedicados a la inteligencia artificial justifica el salto técnico en el papel, “pero aleja definitivamente a la marca del precio de entrada que alguna vez ofreció al mercado masivo”.

    Para entender la evolución del hardware de ASUS durante los últimos años, revisamos cómo se posicionan las especificaciones técnicas de esta nueva consola frente a la ROG Ally original y la versión Ally X.

    CaracterísticaROG Ally (2023)ROG Ally X (2024)ROG XBOX Ally X20 (2026)
    ProcesadorAMD Ryzen Z1 ExtremeAMD Ryzen Z1 ExtremeAMD Ryzen AI Z2 Extreme
    Pantalla7 pulgadas IPS LCD (500 nits)7 pulgadas IPS LCD (500 nits)7,4 pulgadas ROG Nebula HDR OLED (1400 nits)
    Memoria RAM16 GB LPDDR524 GB LPDDR5X24 GB
    JoysticksAnálogos estándarAnálogos estándarMagnéticos TMR
    ConectividadUSB-C 3.2 Gen 2USB4 y USB-C 3.2 Gen 2USB4 (DP 2.1) y microSD Express
    Precio baseUSD 699USD 799USD 1.299

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    Más sobre:ASUSROG XBOX Ally X20Republic of GamersVideojuegosConsolasGamingTecnologíaROGAMD Ryzen AI Z2 ExtremeAMDROG Nebula HDR OLEDROG NebulaROG XREAL R1 Edition 20BoseRepublic of Gamers ASUScomparativa ROG Ally vs Ally X vs X20transición a OLED e IABOSE audio integradolentes AR ROG XREAL R1 Edition 20encarecimiento consolas portátilesEstuche PelicanOLEDROG AllyROG Ally Xportátil gaming ASUS ROGConsolas portátilesFunda dbrand Killswitch

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