ASUS Republic of Gamers presentó oficialmente los detalles comerciales y técnicos de su nueva consola portátil.

Bautizada como ROG XBOX Ally X20, el equipo llega para conmemorar las dos décadas de la marca fundada en 2006 y apela directamente a la nostalgia de los jugadores a través de un diseño de chasis de plástico negro translúcido y una estructura interna dorada que deja a la vista su renovado sistema de refrigeración.

Evolución en pantalla y controles

La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

El mayor salto de esta generación se encuentra en el rendimiento visual y la precisión de mando .

La nueva consola es impulsada por el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y estrena un panel ROG Nebula HDR OLED de 7,4 pulgadas . Esta pantalla logra alcanzar los 1400 nits de brillo máximo y ofrece compatibilidad total con tecnología FreeSync Premium Pro en un rango que va desde los 30Hz hasta los 120Hz.

Los controles del dispositivo también recibieron una actualización. ASUS decidió integrar joysticks magnéticos TMR que logran reducir la zona muerta al 3% y sumó un nuevo D-pad híbrido construido en goma y metal, una combinación que permite a los usuarios alternar entre movimientos estrictos de cuatro direcciones y la libertad de ocho ejes de acción.

El apartado de conectividad destaca por incluir puertos USB4 con soporte DisplayPort 2.1 y un lector de tarjetas microSD Express de alta velocidad.

En cuanto a su disponibilidad, la preventa internacional inició esta semana en mercados seleccionados con una fecha de llegada a las tiendas globales fijada para el 15 de octubre.

Los usuarios podrán optar por dos configuraciones comerciales. La consola independiente costará USD 1.299. Por otro lado, existirá un “paquete definitivo” por USD 2.499 que incluye la consola, lentes de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20 con sonido integrado de BOSE y panel micro-OLED de 240Hz, una funda dbrand Killswitch, un cargador de 68W y un estuche Pelican conmemorativo. Los lentes AR también se venderán de forma independiente a USD 799 a partir de mediados de septiembre.

El salto generacional

La llegada de la ROG XBOX Ally X20 representa un encarecimiento evidente respecto a los modelos anteriores de la compañía. Bloomberg analizó la subida de valor en el segmento portátil y concluyó que la transición a pantallas OLED y la integración de procesadores dedicados a la inteligencia artificial justifica el salto técnico en el papel, “pero aleja definitivamente a la marca del precio de entrada que alguna vez ofreció al mercado masivo”.

Para entender la evolución del hardware de ASUS durante los últimos años, revisamos cómo se posicionan las especificaciones técnicas de esta nueva consola frente a la ROG Ally original y la versión Ally X.