Ídolos, aciertos y decepciones: los fichajes que marcaron la etapa de José María Buljubasich en la UC.

José María Buljubasich dejó la gerencia deportiva de Cruzados después de 16 años en el cargo. El exarquero asumió el 7 de julio de 2010 y durante su gestión Universidad Católica consiguió siete títulos nacionales, cuatro Supercopas y una Copa Chile.

En ese período, la UC incorporó a decenas de futbolistas. Algunos tuvieron pasos breves y no lograron consolidarse. Pero también hubo jugadores que terminaron asociados a los principales éxitos del club y que marcaron la historia reciente en San Carlos de Apoquindo.

El comienzo: Gutiérrez, Bottinelli y Pratto

Buljubasich comenzó su trabajo a mediados de 2010. En ese mercado llegaron Roberto Gutiérrez, Leandro Díaz, Juan Eluchans, Lucas Pratto, Rodolfo Arruabarrena y Darío Bottinelli.

Gutiérrez regresó y fue uno de los goleadores del título nacional de la UC. Bottinelli se convirtió en uno de los principales jugadores ofensivos del equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, mientras que Pratto llegó desde Unión de Santa Fe y permaneció hasta junio de 2011. El delantero argentino fue figura en la Copa Libertadores

En 2011 se sumaron José Luis Villanueva, Marcelo Cañete, Pablo Calandria, Tomás Costa, César Carignano, Cristián Álvarez, Kevin Harbottle, Roberto Cereceda, Matías Mier y Daud Gazale. Entre ellos destacó el regreso de Álvarez. El defensor volvió al club , desde 2012 llevó la jineta y permaneció hasta su retiro en 2018.

Costa también tuvo una presencia prolongada: el volante argentino tuvo dos etapas en la institución y terminó siendo uno de los jugadores con mayor continuidad durante los primeros años de la gestión del Tati Buljubasich.

Sosa, Pulgar y Llanos

Los mercados posteriores tuvieron resultados dispares. Michael Ríos, Matías Pérez, Roberto Ovelar, Nicolás Trecco, Matías Campos, Sixto Peralta, Fernando Cordero y Álvaro Ramos fueron incorporados en 2012. Cordero fue uno de los que permaneció durante más tiempo y participó en tres títulos.

En 2013 llegaron Carlos Bueno, Ismael Sosa, Milovan Mirosevic, Carlos Villanueva, Franco Costanzo, José Luis Muñoz y Ramiro Costa. El Chuco fue uno de los principales aciertos de ese mercado. El delantero argentino marcó 22 goles durante su paso por Universidad Católica y luego continuó su carrera en México. Mirosevic, por su parte, regresó al club después de jugar en Estados Unidos.

En 2014 llegó uno de los futbolistas que tendría mayor recorrido posterior: Erick Pulgar. El volante tenía 20 años cuando arribó desde Deportes Antofagasta. Se consolidó en el mediocampo de la UC y posteriormente fue transferido al Bologna de Italia.

Ese mismo año también regresó Mark González y llegó David Llanos desde Huachipato. El delantero fue parte del equipo que terminó con la sequía de títulos en 2016. Ante Audax Italiano, en el partido que aseguró el campeonato, marcó el empate parcial y sigue asociado a esa primera corona de Primera División.

2016, el mercado que cambió la historia

Si hubo un mercado que definió el rumbo de la UC durante la gestión de Buljubasich, fue el de 2016. Nicolás Castillo regresó al club después de sus experiencias en Europa. José Pedro Fuenzalida volvió desde Boca Juniors.

A mitad de año, Diego Buonanotte llegó desde el AEK de Atenas. También se incorporaron Enzo Kalinski, Ricardo Noir y Sebastián Jaime.

Castillo fue el goleador de los dos torneos que la UC ganó ese año. Fuenzalida, en cambio, comenzó una segunda etapa que terminaría extendiéndose hasta 2022.

El caso del Chapa fue particular. Había salido de Universidad Católica la década anterior y jugó en Colo Colo hasta en 2014. Por eso su retorno fue criticado por los hinchas, pero dio vuelta la histora y fue clave en los principales éxitos de la institución: fue campeón en 2016 (2), 2018, 2019, 2020 y 2021, además de ganar Supercopas.

En 2019 asumió la capitanía después del retiro de Álvarez. Terminó como el jugador con más títulos en la historia de Universidad Católica.

Buonanotte también se transformó en un jugador de largo recorrido. El argentino permaneció varias temporadas y participó en los equipos que consiguieron los campeonatos. Es uno de los futbolistas más queridos por los fanáticos de la UC.

Aued y Dituro: la base del tetracampeonato

En 2017 llegaron Santiago Silva, Branco Ampuero, Luciano Aued, Diego Vallejos, Benjamín Vidal, Jeisson Vargas y Germán Voboril. Luli llegó desde Racing y terminó siendo pilar en el tetracampeonato. Ampuero también tuvo un recorrido extenso y dos etapas en el club. Hoy es uno de los referentes del plantel de la UC.

En 2018 llegaron Matías Dituro, Marcos Bolados, Andrés Vilches y Sebastián Sáez. Dituro asumió la titularidad en el arco y fue parte de tres de los cuatro campeonatos nacionales consecutivos. El argentino llegó desde Bolívar y rápidamente se convirtió en el arquero titular. Su salida a España interrumpió su primera etapa, aunque posteriormente regresó.

Buljubasich con el trofeo de Primera División.

Zampedri, de préstamo a goleador histórico

El mercado de 2020 tuvo cuatro incorporaciones: Fernando Zampedri, Tomás Asta-Buruaga, Gastón Lezcano y Juan Fuentes.

El Toro llegó desde Rosario Central a préstamo. La UC luego de la primera temporada compró su pase y el delantero argentino se convirtió en el máximo goleador, no solo del período, sino de la historia del club. Su llegada coincidió con el tramo final del ciclo más exitoso del club.

Su producción personal no se detiene. Ha sido el máximo goleador de Primera División en cada una de las temporadas que disputó en Chile. El delantero terminó siendo uno de los fichajes más importantes de Buljubasich y el jugador que mejor ha rendido después del tetracampeonato.

El cierre del ciclo más exitoso

En 2021 llegaron Sebastián Pérez, Ampuero, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez y Fabián Orellana. Zanahoria reemplazó a Dituro en el arco y fue parte del equipo que consiguió el campeonato nacional. Gutiérrez regresó después de jugar en Estados Unidos y Brasil, mientras que Orellana volvió a Chile tras varios años en España.

Ese certamen cerró el tetracampeonato de Universidad Católica, conseguido entre 2018 y 2021. En ese período, Fuenzalida, Aued, Buonanotte, Dituro y Zampedri fueron parte de distintas etapas de un mismo equipo campeón.

Después los mercados cambiaron. En 2022 llegaron Sebastián Galani, Lucas Melano, Nicolás Peranic, Cristián Cuevas, Yamil Asad, Nehuén Paz, Daniel González, Mauricio Isla, Pinares y Gary Kagelmacher. Isla fue una de las principales incorporaciones. El lateral regresó al fútbol chileno después de una carrera que incluyó pasos por Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce y Flamengo. Pinares también volvió a la institución después de jugar en Gremio y Altay. Sin embargo, no tuvieron el impacto esperado.

En 2023 se incorporaron Eugenio Mena, Guillermo Burdisso, Franco Di Santo, Byron Nieto, Brayan Rovira y Alexander Aravena. Mena regresó a Chile después de varios años en Brasil y Argentina, mientras que Aravena volvió de Ñublense.

En 2024 Universidad Católica sumó a Alfred Canales, Agustín Farías, Castillo, Lucas Menossi, Guillermo Soto, Joaquín Torres, Huerta, Fernando Zuqui, Francisco Arancibia y Jader Gentil. Nicolás Castillo tuvo una nueva etapa en la UC, pero salió en conflicto con la dirigencia, mientras que Huerta regresó después de su paso por Toluca, aunque no pudo jugar debido a problemas físicos.

En 2025 llegó otro regreso relevante: Gary Medel volvió al club 15 años después de su salida. El volante había dejado Universidad Católica en 2009.

También retornó Diego Valencia después de su mala experiencia en Italia. Eduard Bello, Dylan Escobar, Jhojan Valencia y Darío Melo completaron el mercado. El último mercado de la administración Buljubasich fue el de 2026, con Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo, Matías Palavecino, Juan Ignacio Díaz, Martín Gómez. Hace algunas semanas incorporó Agustín García Basso, el último refuerzo de la gestión de Buljubasich.