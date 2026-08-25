Buljubasich se va entre lágrimas: “Yo quería seguir; algo le dijeron a la gente, que creó una expectativa que no íbamos a cumplir”

José María Buljubasich entra a la sala de conferencias del Claro Arena al borde de las lágrimas. Demora poco en botarlas. Hace pocos minutos, fue notificado de que no continuará en la gerencia deportiva de Universidad Católica, que lideró durante 16 años. A ese cargo arribó después de un exitoso paso como arquero del club, con una marca de imbatibilidad incluida.

“Espero poder hablar, en un día de emociones. Expresar agradecimientos. Empezar de adelante para atrás. Agradecerle a Matías (Claro, quien lo acompañó en la testera) por el tiempo que estuvimos trabajando juntos, no solo como presidente, sino también como director. Tenemos una buena relación. Entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones. Las acepto y me parece bien”, sostuvo en el comienzo, mientras logró mantener la serenidad.

Buljubasich se despide llorando: “Algo pasó; en algún lugar se elevaron las expectativas y no las pudimos cumplir”

Al Tati se le rompe la voz mientras va recorriendo mentalmente e intentando verbalizar lo que logró en el club y lo que espera para su futuro. “Estoy orgulloso de lo que hice en Católica. La manera de salir de los clubes es de buena manera, deseando que las cosas sigan bien hacia adelante, no solo cuando uno está dentro del club, sino cuando le toca estar afuera”, expresa. “Les pido a todos los hinchas, a todos los trabajadores, que respeten la decisión del directorio, que la valoren y que sigan trabajando para que este club sea cada vez más grande. Es la forma en que lo hacemos en Católica”, enfatizó.

También habló de su profundo vínculo con el club. “No nací en Católica. Por eso no soy hincha desde chiquito. Pero me han tratado muy bien desde que llegué como jugador. Traté de darles siempre lo mejor. Con profesionalismo, con honestidad. Dejé todo, lo mejor que pude. Con errores, con aciertos. Nos pasa a todos. Pero siempre con el deseo de que al club le vaya bien”, sentenció en esa parte de la intervención.

Buljubasich, en una conferencia en su paso por la UC (Foto:Photosport) Diego Martin /Photosport

En esa línea, habló de expectativas incumplidas que, a la larga, le ponen fin a su gestión. “Algo pasó. En algún lugar se elevaron las expectativas y no las pudimos cumplir”, expresó, quizás como resumen de un corolario que incluyó el duro golpe que significó la eliminación en la Copa Libertadores, tras la derrota en casa ante Estudiantes de La Plata.

El ahora exejecutivo les habló, también a los hinchas. “Sé que hay críticas. Sé que hay cosas que son duras. Pero, bueno, lamentablemente no saben toda la información, el trabajo que se hacen en el club. A veces la información que les llega está torcida, equivocada. Hoy que me toca salir, ojalá que mi mensaje llegue a los hinchas y que crean más en lo que hace el club. Somos el mejor club de Chile, de los mejores clubes de Sudamérica. Me tocó participar en la parte de la historia, tal vez, más ganadora. No sé si hablar de gloriosa. Con muchos títulos. Eso es un orgullo para todos los que pudimos trabajar acá. Entonces, ojalá que ahora que me toca estar afuera, y que ya no tengo un interés propio, como lo pueden pensar algunos, les pido a los hinchas que apoyen al club, que apoyen al directorio de Matías, a todos los que trabajan acá. Puedo decir que todos son hinchas de Católica”, sostuvo.

“Entiendo, comparto en cierta medida la decisión del directorio. Y lo que pido es que apoyen al club, a lo que viene, que ojalá podamos ganar la Copa Chile, como les dije a los jugadores y al cuerpo técnico, cuando nos despedimos hace un rato”, concluyó.

“Yo quería seguir en el cargo”

El exarquero terminó resignándose a una medida superior, pero no escondió su real interés. “Yo quería seguir en el cargo”, enfatizó. También defendió su legado. “Es, más que todo, la relación con la gente que está acá. El día a día, el profesionalismo, la humildad, el buen ambiente que uno intenta generar con sus trabajadores. Los títulos son importantes, también, pero la cantidad de mensajes que recibí es importantísima”, expresó.

También aludió a la principal crítica. “El hincha, primero, tiene derecho a manifestarse. Nosotros sufrimos más por las bajas que por la falta de refuerzos. No es una opinión tirada al aire. Con el plantel completo, ganamos la fase de grupos. Algo pasó, algo le dijeron a la gente que no era real, que la gente se creó una expectativa que, al final, nosotros no la íbamos a poder cumplir,