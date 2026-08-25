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    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    El Ministerio de Vivienda entregó los detalles de la próxima convocatoria que recibirá solicitudes en línea y en oficinas Serviu.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular? Foto referencial de archivo

    Recientemente se dieron a conocer los detalles de la próxima postulación al Subsidio de Arriendo, dirigido a personas mayores de 60 años o con discapacidad acreditada.

    Así fue informado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sobre el llamado especial del beneficio que permite complementar el pago mensual de un inmueble.

    Para este 2026 se presentan condiciones más flexibles para los grupos mencionados, donde el aporte estatal alcanza hasta el 90% del valor del arriendo.

    Cómo postular al Subsidio de Arriendo

    La postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo se realizará desde el 8 de septiembre hasta el 8 de octubre, a través del sitio minvu.cl.

    El trámite también se podrá completar de forma presencial, en las fechas indicadas, mediante las oficinas de atención del Serviu.

    Para solicitar este beneficio se debe cumplir con acreditar ingresos desde 5 UF, es decir, $204 mil y encontrarse en alguna de las siguientes condiciones:

    • Persona mayor de 60 años o que los cumpla durante 2026.
    • Persona con discapacidad inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

    Las personas beneficiarias podrán aplicar el subsidio en una vivienda que no supere las 11 UF mensuales, o las 13 UF en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

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