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    Rincón por proyecto de Enel criticado por Leonardo DiCaprio: “Veo muy difícil que prospere tal como está”

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, esperó que la iniciativa de Enel pueda desarrollarse para mejorar la seguridad energética del país.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Dedvi Missene

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, estima que Enel deberá modificar su proyecto luego del revés del jueves pasado. La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Maule rechazó el proyecto “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR)” de Enel.

    “Lo he conversado con la empresa, ellos van a tener que ver qué hacen, porque veo muy difícil que ese proyecto prospere tal como está hoy día presentado”, dijo la ministra en radio Infinita.

    La secretaria de Estado resaltó la necesidad de avanzar en el proyecto de interconexión para mejorar la seguridad energética del país. “Cuando un país no está interconectado y solo depende de su propia red, obviamente que está más expuesto, y voy a poner el ejemplo de Chile con el apagón del 2025; ustedes se acuerdan, febrero del 2025, y lo que pasó versus España y su apagón. España estaba interconectada con Francia y con Marruecos, y le costó mucho menos, mucho menos tiempo volver a la normalidad”, comentó.

    “Fortalecer las interconexiones, tener respaldo, es importante, y yo espero que la empresa pueda evaluar el proyecto, pueda haber una alternativa a la red y donde está ubicada, para que lo puedan volver a discutir. Tal como está, lo veo muy difícil”, reiteró.

    Sobre la discusión del rechazo, la ministra dijo ahora que no atribuyó el rechazo a la gestión del actor estadounidense Leonardo DiCaprio, quien llamó a que se rechazara el proyecto para proteger a las ranitas pehuenches. Esto considerando que el delegado presidencial de la Región del Maule le respondió los cuestionamientos de la ministra tras la negativa al proyecto por parte de la Coeva.

    Yo creo que más que la ranita del Pehuenche, tiene que ver con un tema que es más bien ambiental y de las antenas (...) con todo un tema ambiental, estético, de impacto en una zona que es turística, que es importante para la región, y que lamentablemente pone en una situación compleja todo el tema de integración”, dijo.

    La semana pasada, la ministra había comentado que el argumento por las ranitas pehuenches “fue como una carta de último minuto que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que nos merece, fue buscado por un grupo y una organización y le significa inestabilidad al sistema”.

    La ranita no fue el tema complejo de este proyecto. Surge al final, porque alguien lo levanta, ya que un actor tan renombrado, que además se mueve en los temas ambientales, no una persona ajena que de repente apareció para el tema ambiental, levanta ese tema, porque es muy sensible”, agregó este martes sobre el tema.

    El proyecto, presentado vía una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), contemplaba la construcción y operación de una subestación eléctrica de 220/500 kV, denominada Nueva S/E Los Cóndores, además de una línea de transmisión de circuito simple de 500 kV, que se extendería desde la nueva subestación hasta la frontera con Argentina. El proyecto consideraba una inversión de US$36 millones.

    En la votación de la Coeva, solamente contó con la opinión favorable de la Secretaria Regional Ministerial de Energía y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

    Ahora, la firma puede apelar ante el mismo SEA, vía tribunales o realizar una nueva presentación del proyecto ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    Más sobre:EnergíaXimena RincónLeonardo DiCaprioEnel

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