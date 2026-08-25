Elizalde por reforma de seguridad: “Si la idea es tan mala, no se debiera perseverar siquiera en el esfuerzo de su aprobación”

A pesar que el gobierno comprometió cambios y mayor tiempo de discusión en el Congreso para la reforma de seguridad, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), sostiene que seguir adelante con la iniciativa sería perjudicial para la democracia del país.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el exsenador aseguró que la reforma impulsada por La Moneda fue hecha “a la rápida y terminó siendo una chambonada”.

Así descartó que modificaciones puedan mejorar la iniciativa legal y sostuvo que si el fuera senador rechazaría la idea de legislar el proyecto. “Si la idea es tan mala, a mí me parece que no se debiera perseverar siquiera en el esfuerzo de su aprobación” , recalcó.

Para el exsecretario de Estado, con esta reforma el gobierno “da cuenta de que no hay convicciones profundas respecto de la importancia de los derechos en la democracia y los límites y contrapesos que deben existir en el ejercicio del poder”.

En esa línea, levanta una voz de alerta: “Si se aprueba una reforma de esta naturaleza, vamos a estar sentando el primer precedente explícito de la tendencia que lamentablemente se ha impuesto en muchos países del mundo: de democracias que terminan destruyéndose por dentro”.

“Si a mí me preguntaran, y todavía fuera senador, hoy día no soy senador, y tuviera que votar esta reforma, votaría en contra de la idea de legislar. Porque es una mala idea, es una mala propuesta, es una reforma iliberal, y las democracias terminan destruyendo finalmente por dentro, cuando se van socavando, erosionando las bases sobre las cuales se construyen, y esta reforma está mal concebida”, subrayó.

Defensa a Boric

En tanto, Elizalde defendió el actuar del expresidente Gabriel Boric, quien ha sido cuestionado por referirse a asuntos de contingencia, como la propia reforma de seguridad siendo crítico del gobierno de José Antonio Kast. Y aseguró que “uno no puede estar diciéndole a un expresidente de la República que no opine sobre temas relevantes”.

“Los presidentes de la República en Chile históricamente dan su opinión en temas relevantes. Y obviamente son un referente. La Presidenta (Michelle) Bachelet daba su opinión, el Presidente (Sebastián) Piñera daba su opinión. ¿Por qué el Presidente Boric no va a dar su opinión?“, se preguntó el socialista.

En esa línea, descartó una ansiedad presidencial del exmandatrio: “Al contrario, en el Presidente Boric veo una fidedigna preocupación por lo que pasa en el país. Y cuando tenemos una reforma, como la que hemos descrito, que incluso sectores del oficialismo critican, bueno, la voz de los expresidentes es relevante”.

¿Una coalición opositora?

En tanto, el extimonel socialista también defendió la búsqueda de una coalición en la oposición. “ Tenemos que promover la unidad amplia de todos los sectores progresistas ”, recalcó.

Así Elizalde, se distanció de la timonel de su partido, senadora Paulina Vodanovic, quien más temprano en radio Duna, sostuvo que “hoy día no hay un ánimo generalizado de poder constituir en una sola coalición”.

“Tiene que haber ánimo y por lo menos yo me la veo jugar, como militante de base del Partido Socialista”, sostuvo Elizalde.

“En las resoluciones formales del Partido Socialista, cuando el Comité Central, que es el órgano máximo de dirección, se ha tenido que pronunciar, ha sido aprobado unánimemente el voto de trabajar por la unidad amplia de todos los sectores progresistas”.

Con todo, al ser consultado por una posible postulación a la presidencia del partido, Elizalde sostuvo: “No está en mis planes”.