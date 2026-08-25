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    Política

    Cancillería enviará nota de protesta a Argentina por dichos de alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

    La decisión se adoptó luego de que el jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Javier Valverde, hiciera referencias a la soberanía sobre la zona. Francisco Pérez Mackenna recalcó que el paso es “indiscutiblemente chileno”.

    Por 
    Luis Cerda
    El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Dedvi Missene

    La Cancillería informó que enviará una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, brigadier general Gustavo Javier Valverde, respecto del Estrecho de Magallanes.

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que se adoptará la medida diplomática luego de que el militar transandino hiciera referencia a la soberanía sobre la zona durante su participación en un programa de YouTube.

    “Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”, afirmó Valverde.

    El anuncio de la nota de protesta se conoce luego de que durante esta jornada distintas autoridades del Ejecutivo rechazaran los dichos del jefe militar argentino y reafirmaran la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

    Desde Vietnam, donde se encuentra en gira oficial, el canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”.

    El secretario de Estado, además, formuló un emplazamiento a las autoridades extranjeras a actuar con responsabilidad en este tipo de materias.

    “Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.

    Poco antes, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, también había cuestionado las declaraciones de Valverde y señalado que correspondía a la Cancillería evaluar las acciones diplomáticas a seguir.

    “Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, sostuvo.

    Al ser consultado específicamente por la posibilidad de enviar una nota de protesta, Alvarado había señalado que “será la Cancillería la que evalúe las acciones que tiene que seguir respecto a esta posición que denuncian o que transmiten algunas autoridades en Argentina”.

    Finalmente, la cartera de Relaciones Exteriores resolvió formalizar la protesta ante Argentina.

    Más sobre:GobiernoEstrecho de MagallanesArgentinaCancillería

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