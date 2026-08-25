Medio argentino se desmarca de Cerimedo mientras crece presión sobre Paz y Milei para que aclaren sus vínculos con polémico asesor

Este lunes, en un juzgado de Santa Cruz de la Sierra, declararon en una audiencia los dos detenidos por el intento de asesinato de la abogada y activista política Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo al que acusa de haber orquestado el ataque perpetrado en las escalinatas de un hotel de esta ciudad boliviana. El incidente ha puesto en el foco al influyente consultor argentino de líderes de derecha en América Latina quien ahora permanece detenido en Bolivia, acusado de tentativa de feminicidio. El pasado viernes, la Justicia boliviana confirmó que estará 180 días arrestado para no obstaculizar la investigación en curso.

Tras ser dada de alta por los disparos recibidos el lunes pasado, Beller denunció que un hombre que estuvo presente en la escena del intento de asesinato la visitó en su habitación durante la internación en la Clínica Las Américas. La mujer exigió al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira que dé respuestas e investigue quién era el hombre y qué fue a hacer al hospital, según informó este lunes el diario argentino Página/12.

Beller realizó la denuncia a través de sus redes sociales en las que escribió: “¿Caben dudas que esto fue un crimen de Estado?”. En la publicación compartió la foto de un hombre vestido con chaqueta amarilla, un jean desgastado y zapatillas blancas y cuenta que ingresó a su habitación haciéndose pasar por policía, pero sin uniforme oficial ni identificaciones que pudieran demostrarlo.

La abogada Nadia Beller dijo que sospecha que Cerimedo buscó “deshacerse” de ella.

Según la abogada, que el lunes 17 de agosto sufrió un ataque a balazos por parte de sicarios por el que se imputó a Cerimedo, una persona le escribió para hacerle notar que esa persona, vestida con las mismas prendas, quedó registrada en las imágenes de los alrededores del Swiss Hotel de Santa Cruz de la Sierra el día del atentado contra su vida, indicó el periódico.

Beller dijo que sospecha que Cerimedo buscó “deshacerse” de ella. También aseguró que su pareja la había agredido previamente y le mencionó aparentes hechos de corrupción en Bolivia y Argentina, donde Cerimedo fue asesor electoral del presidente Javier Milei. “Si no fingía mi muerte, me iban a rematar”, sostuvo la mujer sobre el ataque del que fue víctima en un hotel a manos de dos sicarios vestidos de repartidores. “Estoy segura que el móvil fue porque yo sabía muchas cosas y las podía contar”, sostuvo la abogada en diálogo con Clarín sobre el motivo por el que asegura que Cerimedo estuvo detrás del ataque en el que recibió tres disparos.

#Internacional 🧐 Nadia Beller, expareja del ultraderechista Cerimedo confiesa que este quería “reventar" a la Presidenta Sheinbaum en las próximas elecciones



Beller atribuyó a Cerimedo la frase: “¡Me lo voy a reventar, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la detesto, me lo voy a… pic.twitter.com/6nqxwhRxW9 — El Soberano (@ElSoberanoMX) August 22, 2026

El escándalo ya repercute en otras partes de la región donde actuó Cerimedo, a quien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló como parte de “redes de la derecha internacional que busca influir en todos los países”. Beller atribuyó a Cerimedo la frase: “¡Me lo voy a reventar, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la detesto, me lo voy a reventar en las elecciones!”, en referencia al proceso electoral de 2027.

“El caso Cerimedo permite ver algo que va más allá de su figura personal: cómo cambiaron las campañas digitales en América Latina”, dice Natalia Aruguete, una experta argentina en comunicación política y redes sociales, a BBC Mundo.

“Un colaborador cercano” de Paz

Cerimedo, de 45 años, es fundador de La Derecha Diario, un portal digital que difunde contenido conservador y libertario, y dirige la agencia de marketing político Numen, surgida en Argentina.

En Bolivia, Cerimedo asesoraba a Rodrigo Paz sin ocupar un cargo oficial, pero con presencia visible. Beller sostuvo que “no tiene una designación oficial” pero cuenta con una oficina en el Palacio de Gobierno, lo que calificó como un delito “porque hace uso de bienes del Estado”. “Lo hace por los privilegios conexos a manejar el poder. Pero formalmente no tiene contrato. Cuando le hicieron peticiones de informes, me dijo que estaban tratando de conseguirle uno de la CAF (Corporación Andina de Fomento), pero esta lo negó. Y volvió a decir en la audiencia que sí lo tiene por un tema de riesgo procesal”, agregó.

Quien es E.C.G.? Es el tcnl. Erick Correa Gonzales, jefe de inteligencia de la F.E.L.C.N. que informaba a Cerimedo minuto a minuto del atentado contra Nadia Beller. La F.E.L.C.N. depende del ministerio de gobierno.



Esto se entiende como una lucha de poderes dentro del gobierno… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 21, 2026

En diálogo con Página/12, el vicepresidente boliviano Edmand Lara aseguró que el consultor era presentado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, pero que su influencia excedía ese rol: les daba órdenes a los ministros. “Tenía el cargo de asesor personal, pero no figuraba en ninguna planilla, no tenía ningún memorando. Nunca supimos de dónde se le pagaba, pero entiendo que algo debe haber ganado”, relató.

Lara también dijo que Cerimedo planeó un atentado contra su vida durante un viaje a Ecuador. “Yo tenía un viaje a Ecuador en el mes de febrero de este año, tenía una invitación, uno de mis colaboradores entra a mi oficina y me dice ‘no viajes, porque una persona cercana a Cerimedo me dijo que en Ecuador van a atentar en contra de tu vida’. Yo cancelé el viaje”, dijo Lara a C5N. “Hace dos días, el doctor (Freddy) Vidovic, que es trabajador de la vicepresidencia me dice: quiero confesarte que la persona que me dijo que Cerimedo iba a atentar contra tu vida en Ecuador fue Nadia Beller”, agregó.

En diálogo con Página/12, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, contó que Fernando Cerimedo era presentado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, pero que su influencia excedía ese rol: le daba órdenes a los ministros. https://t.co/XHIn6F6Iwu pic.twitter.com/QNzXNuxFor — Página|12 (@pagina12) August 23, 2026

Pero el vocero presidencial boliviano, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo no fue asesor, sino “un colaborador cercano” de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente “siguió colaborando» en algunos «temas concretos de comunicación”, sin formar parte de la estructura del Estado.

La semana, en su cuenta de X, el exmandatario boliviano Evo Morales apuntó contra los supuestos vínculos de la policía de su país con Cerimedo. “Quien es E.C.G.? Es el teniente coronel Erick Correa Gonzales, jefe de inteligencia de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) que informaba a Cerimedo minuto a minuto del atentado contra Nadia Beller. La FELCN depende del ministerio de gobierno”, escribió. “Esto se entiende como una lucha de poderes dentro del gobierno de Rodrigo Paz”. Asimismo, este lunes, Morales, en el programa Modo Fontevecchia aseguró: “Cerimedo quería culparme a mí del asesinato de su mujer”.

Tras su bajo perfil en las últimas semanas, el presidente Rodrigo Paz tenía previsto este lunes reunir a su gabinete por las denuncias que rodean al caso Cerimedo, uno de los dos frentes que elevan la presión sobre su gobierno, además de la persistente escasez de combustibles.

Paz se pronunció sobre el ataque contra Beller y pidió una investigación rigurosa. Sin embargo, hasta ahora no expuso públicamente detalles sobre su relación con Cerimedo, destacó el diario paceño La Razón.

La alianza Unidad exigió al gobierno y a la Asamblea una investigación “hasta las últimas consecuencias” sobre el caso. La presidenta de la colectividad, Ely Reyes, sostuvo que el proceso debe avanzar sin excepciones y alcanzar a todas las personas que resulten involucradas, sin importar su cargo o vínculo con el poder político. “Caiga quien caiga”, afirmó Reyes.

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🚨Rodrigo Paz se reúne con su gabinete ministerial por el caso Cerimedo y la presión por el precio del diésel



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A su turno, el senador de la alianza Libre, Leonardo Roca, acusó al gobierno de mentir sobre el rol de Cerimedo y aseguró que el argentino “fungía como un gerente general o como un primer ministro”. “El que tiene que responder acá directamente es el señor Rodrigo Paz, él ha creado un monstruo por haberle dado poder a una persona que no es boliviana y lo otro, el poder devela cómo es internamente la persona, y este tipo estaba absolutamente dispuesto a todo”, remarcó.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se pronunció sobre el caso, señalando que corresponde a la justicia establecer responsabilidades y pidió evitar especulaciones mientras avanza la investigación. “Tiene que operar la justicia, en apego a la norma y estricto cumplimiento. Debemos evitar todas las especulaciones y el uso político de este tipo de situación”, dijo. “Nosotros no hemos interferido en ningún sentido y no lo vamos a hacer”, reiteró.

Milei: “Dejamos de vincularnos en el 2023”

Cerimedo tuvo un papel bien documentado en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, aunque nunca integró su gobierno. Pero el diario La Nación asegura que el asesor ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada desde que el libertario llegó al poder.

En la Casa Rosada afirmaron que actualmente no tenían relación con el consultor y que el diálogo se cortó después del escándalo por la denuncia sobre pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según el columnista de La Nación, Fernando Laborda, Beller afirmó que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil -exfuncionaria de la Andis- fueron quienes filtraron intencionalmente los audios del exdirector de la Andis Diego Spagnuolo en los que este reveló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, obtenían coimas por contrataciones de proveedores del área.

No obstante, Milei aseguró que la relación con el estratega y exfundador de La Derecha Diario se interrumpió en 2023. “Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Dejamos de vincularnos en el 2023”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el caso Cerimedo en una entrevista a Radio Mitre.

Comunicado oficial de La Derecha Diario. pic.twitter.com/U6tBFxrXKI — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 24, 2026

En tanto, La Derecha Diario confirmó este lunes de manera oficial la salida de Cerimedo de su estructura societaria. El sitio difundió un comunicado en el que niega que el consultor político detenido en Bolivia haya sido su fundador, su dueño o su director, y confirma que Javier Negre, el periodista español que se quedó con el control del medio, llegó a “un acuerdo por escrito” con Cerimedo y su representación legal para la “desvinculación total” de la empresa.

Negre buscó además despegar a Milei de cualquier trato directo con Cerimedo: sostuvo que la relación del Presidente con La Derecha Diario “es solo conmigo” y que el consultor “llevaría años sin hablar” con él. “Javier es mi amigo”, dijo sobre el mandatario argentino.

Un golpe para la campaña de Flávio Bolsonaro

En Brasil está acreditada la relación de Cerimedo con Eduardo Bolsonaro y su protagonismo en la difusión de falsedades sobre las urnas electrónicas después de la derrota de Jair Bolsonaro en 2022. Y de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo, el candidato Flávio Bolsonaro siguió los pasos de su padre y se reunió con embajadores en Brasilia para difundir información falsa sobre las máquinas de votación electrónica.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, durante una visita del segundo a Argentina. Foto: X

“Dos días después, su hermano Eduardo hizo una transmisión en vivo con Fernando Cerimedo, un estratega de marketing conocido por conspirar contra la democracia en varios países sudamericanos”, escribió Intercept Brasil.

El medio destaca que Cerimedo incluso fue imputado por la Policía Federal en 2024 durante la investigación del intento de golpe de Estado contra Lula, pero finalmente fue absuelto por la Fiscalía General. El asesor argentino brindó apoyo informal a la última campaña de Jair Bolsonaro y, posteriormente, tras la derrota electoral, actuó como uno de los agitadores en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

A juicio de João Filho, columnista de Intercept Brasil, “la confirmación de la detención de Cerimedo tendrá repercusiones en la campaña de Flávio Bolsonaro. Los golpistas pierden a un aliado clave para manipular la opinión pública en las redes sociales y cuestionar la credibilidad de las máquinas de votación electrónica”. “Este es el eje central de la campaña de Bolsonaro, que se verá debilitada sin su gurú argentino de la manipulación. Su aparición en la reciente transmisión en vivo de Eduardo Bolsonaro demuestra que Cerimedo volvería a ser un socio importante en las elecciones”, añadió.

Chile y el rol de la agencia Numen

El trabajo de Cerimedo también tiene huellas en Chile. En 2023, un reportaje escrito por LaBot para la investigación periodística transnacional “Mercenarios Digitales” daba cuenta que el consultor argentino había estado detrás de una serie de operaciones de desinformación: una encuesta sesgada, mentiras sobre el proyecto de Constitución de la Convención e inventos sobre la salud de Gabriel Boric.

A través de su agencia de marketing digital, Numen, Cerimedo realizó una encuesta en septiembre de 2020 según la cual las distancias entre el Apruebo y el Rechazo se estrechaban. El estudio situaba al Apruebo alrededor del 42%, al Rechazo en 34,4% y proyectaba incluso un triunfo de esta última opción con 53,8%. Siete semanas después, el Apruebo obtuvo 78,27%. Después se supo que el sondeo había sido encargado por Casa Común por el Rechazo, y que Numen desarrollaba además la estrategia digital de esa campaña.

Juan Pardo, socio y director de Feedback, recordó en una columna publicada por el diario El País que la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile manifestó aprensiones por los estándares de transparencia utilizados en el estudio de la consultora de Cerimedo.

Luego, en el plebiscito de 2022, los llamados “Facilitadores Constitucionales” difundieron materiales que imitaban la gráfica de la Convención y afirmaban falsamente que la propuesta significaba “el fin de la casa propia”. Poco después, La Derecha Diario, uno de los medios de Cerimedo que se caracteriza por referirse al presidente chileno como “el comunista Boric”, tituló “Hay preocupación en La Moneda por la salud de Boric: Habría tenido un colapso nervioso tras la derrota del Apruebo”. Sin revelar fuentes ni entregar mayor detalle, el texto decía que Boric había recibido asistencia médica y que su ministra del interior intentó convencerlo de que renunciara. El gobierno desmintió el hecho.

Frente a las actividades de Cerimedo en Chile, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Araya, presentó una carta este domingo dirigida al asesor presidencial Alejandro Irarrazabal Alfonso para que explique los “vínculos y lazos” que mantuvo o mantiene con Cerimedo. El abogado cita información pública nacional e internacional que lo vinculan a Alfonso con el consultor político.

Oficié al Jefe de Asesores del presidente Kast, Alejandro Irarrazábal, para que aclare sus vínculos con Fernando Cerimedo: exasesor de Milei, imputado por presunto sicariato en Bolivia, especialista en granjas de bots y manipulación de opinión pública.



Cerimedo asesoró a Milei,… pic.twitter.com/VUzwwhSihQ — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) August 23, 2026

“Relaciones que deben ser transparentadas dadas las altas responsabilidades que le ha encomendado el señor Presidente de la República, toda vez que respecto del denunciado Cerimedo, la policía de Bolivia habría encontrado granjas de bots, dinero en efectivo, y podría ser acusado de otros delitos, además de haber revelado el mismo imputado, otros eventuales delitos de corrupción en Argentina y otros países de América Latina entre los que podría estar Chile”, exigió Araya.

Además, pidió que explique a la brevedad el tipo de relación existente entre ambos: si es de carácter profesional, contractual, si brindó servicios al presidente Kast o si fue asesor. “Atendidas las graves imputaciones que pesan sobre el señor Cerimedo, le solicito contestar el presente oficio con la mayor prontitud y de buena fe, transparentando sus eventuales nexos con la persona ya indicada”, sumó.