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    ¿Llueve hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Un nuevo evento de lluvias se acerca a Santiago y podría extenderse por varios días. Revisa qué sectores de la Región Metropolitana tendrán precipitaciones y cuánta agua podría caer.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Llueve hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Con mucho frío y un cielo completamente nublado fue el despertar de la Región Metropolitana este lunes. El escenario despertó las alarmas de los santiaguinos, pues todo apunta a que pronto comenzaría la lluvia. Y esta percepción no está lejos de lo que dice el pronóstico.

    Sin embargo, no hay precipitaciones pronosticadas para hoy. La seguidilla de sistemas frontales que afectará a Santiago comenzaría recién mañana, martes 25, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Además, es posible que la lluvia se extienda durante al menos tres días.

    ¿Llueve hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico

    En qué sectores de la Región Metropolitana habrá lluvia

    De acuerdo a Meteochile, el próximo martes 25 de agosto comenzará el nuevo evento de lluvias. Este se comportará diferente en cada sector de la Región Metropolitana. Revisa, a continuación, el pronóstico de tu sector para esta jornada:

    Martes 25 de agosto:

    • Colina: chubascos aislados por la tarde.
    • Santiago centro: chubascos aislados por la tarde.
    • Santiago norte: chubascos aislados por la tarde.
    • Santiago oriente: chubascos aislados por la madrugada y mañana. Chubascos débiles en la tarde y aislados por la noche.
    • Santiago sur: chubascos aislados por la mañana, tarde y noche.
    • Santiago poniente: chubascos aislados por la tarde.
    • Curacaví: chubascos aislados por la tarde.
    • Melipilla: chubascos aislados por la tarde.
    • San José de Maipo: chubascos aislados por la madrugada. Chubascos en la mañana, tarde y noche.

    Tras esta jornada del inicio de las precipitaciones, el pronóstico de la DMC muestra que los chubascos en todas sus formas se mantendrán hasta la noche del jueves 27. Es decir: habrá al menos tres días de lluvia en la Región Metropolitana.

    Además, según distintos meteorólogos, se espera que caigan más de 30 milímetros de agua. Eso sí, el evento no largaría las lluvias de forma corrida y sin descanso. Sino, se estima que haya momentos sin lluvia y otros con pulsos más intensos, características propias de los chubascos.

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