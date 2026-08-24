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    La Marina de EE.UU. se plantea renombrar como “Trump” a un portaaviones que honraría a un héroe de guerra afroamericano

    El USS Doris Miller, que se encuentra aún en construcción, representaba la primera vez que un portaaviones recibía el nombre de un marinero y de un afroamericano.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Doris Miller, marinero norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial.

    De un marinero muerto en la Segunda Guerra Mundial al actual presidente de Estados Unidos, un nuevo portaaviones de la Marina norteamericana podría ser rebautizado. La Casa Blanca está enfrentando críticas tras conocerse informaciones de que la embarcación, que honraría a un héroe de guerra afroamericano, podría llevar en su lugar el nombre de Donald Trump.

    La Marina de Estados Unidos había anunciado previamente que el portaaviones en construcción se llamaría USS Doris Miller, en homenaje a un marinero célebre por su heroísmo durante el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, la Marina restringía a los afroamericanos los trabajos que podían desempeñar, y Miller era auxiliar de comedor al momento del ataque.

    A pesar de la historia que carga, la Marina trabaja ahora para cambiar el nombre del buque, según informó la CNN citando a tres fuentes conocedoras de las conversaciones internas. Dos de esas fuentes indicaron que ha habido conversaciones sobre cambiarle el nombre para honrar a Trump, de acuerdo con la cadena de televisión.

    Un caza F/A-18E Super Hornet de la Armada de Estados Unidos despega del portaaviones USS Gerald R. Ford en la ofensiva lanzada por Washington contra Irán. Foto: Europa Press

    Según una de las fuentes, la Marina busca asignar el nombre de Miller a otro buque de guerra, y está proponiendo su candidatura para la Medalla de Honor, la máxima condecoración al valor militar. La autorización definitiva para otorgar esta distinción depende del Congreso y de la aprobación de Trump.

    Las gestiones para quitarle el nombre de USS Doris Miller a la nave están en marcha desde principios de este año, señalaron las fuentes. El secretario interino de la Marina, Hung Cao, y su equipo también han estado estudiando la actualización de las directrices oficiales, que son las que establecen los criterios para nombrar buques.

    En medio de las conversaciones sobre el nombre del portaaviones, la Marina ha dejado de referirse a él internamente como USS Doris Miller y utiliza únicamente su número de casco, CVN-81, comentó una de las fuentes. Una reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca sobre la construcción naval también se refirió a la nave simplemente como CVN-81.

    No se espera que el barco sea entregado hasta 2034, informó primero USNI News, debido a las restricciones del constructor naval.

    Los portaaviones activos de Estados Unidos suelen tener tres tipos de nombres: el de un presidente, el de una batalla importante o el de un general de alto rango. Por esto mismo, la aparición de Doris Miller era un paso importante: reconocía el heroísmo de un militar que estaba lejos de los altos rangos, y encima, a causa de su color de piel.

    Entre los portaaviones con nombre de presidente está el USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush, USS Ronald Reagan y USS George Washington. El USS Nimitz, por ejemplo, lleva el nombre del almirante que comandó la flota del Pacífico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El USS Carl Vinson lleva el nombre de un congresista de Georgia que presidió la Comisión de Asuntos Navales y Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.

    USS Arizona durante el ataque de Pearl Harbor.

    Miller, cocinero de la Marina, habría derribado entre cuatro y seis bombarderos japoneses en Pearl Harbor en 1941, a pesar de no haber recibido formación formal en el sistema de armas que utilizó. Murió en el mar en 1943, junto con dos tercios de la tripulación, tras el impacto de un torpedo japonés contra el USS Liscome Bay. Cuba Gooding Jr. lo interpretó años después en la película Pearl Harbor (2001).

    Doris “Dorie” Miller, oriundo de Waco (Texas), se alistó en la Marina de Estados Unidos en 1939, según el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico. El día del ataque japonés, Miller, que entonces ostentaba el rango de ayudante de comedor de tercera clase, estaba recogiendo ropa sucia cuando empezaron a caer bombas sobre la flota estadounidense. El puesto de ayudante de comedor era uno de los pocos empleos en la Marina accesibles para los hombres afroamericanos, según el Departamento de Asuntos de los Veteranos.

    Fue condecorado con la Cruz de la Armada por sus acciones en Pearl Harbor. La mención oficial dice así: “Mientras se encontraba junto a su capitán en el puente del acorazado USS West Virginia, el ayudante de comedor Doris Miller, pese al ametrallamiento y los bombardeos enemigos y ante un incendio grave, ayudó a trasladar a un lugar más seguro a su capitán, que había sufrido heridas mortales, y posteriormente tomó el control y operó una ametralladora contra los aviones de ataque japoneses hasta que recibió la orden de abandonar el puente”.

    El marinero Doris Miller siendo condecorado por sus acciones en Pearl Harbor.

    La administración Trump lleva tiempo enfrascada en polémicas relativas a los cambios de nombre en instituciones. El año pasado se produjo una controversia relacionada con la aparición del nombre de Trump en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts. El año pasado, la junta elegida por el presidente votó renombrar el centro como “The Donald J. Trump and John F. Kennedy Center” y puso el nombre de Trump en la fachada del edificio. Esta medida terminó en querellas, y finalmente se ordenó a la junta de fideicomisarios del centro que retirara el nombre del actual inquilino de la Casa Blanca.

    El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha liderado por su parte una “restauración” de nombres de bases de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que hubo muchas que antes de cambiar de designación, homenajeaban a oficiales del Ejército Confederado, el bando sureño que buscaba la continuidad de la esclavitud y que perdió la Guerra Civil en 1865. Luego de que esos nombres cambiaran, el secretario de la administración actual ha decidido que hay que volver a las antiguas denominaciones.

    En 2025, en la misma dirección dio un paso poco habitual y ordenó al secretario de la Marina que cambiara el nombre al USNS Harvey Milk, que rendía homenaje al veterano de la Marina y activista por los derechos de los homosexuales.

    La elección del USS Doris Miller marcó la primera vez que un portaaviones honraría a un marinero alistado, y el primero en llevar el nombre de un afroamericano.

    El entonces secretario interino de la Marina, Thomas Modly, anunció en enero de 2020 que el nuevo portaaviones llevaría el nombre de Miller. El anuncio se produjo durante una ceremonia por el Día de Martin Luther King Jr. en Pearl Harbor.

    Al ser cuestionado sobre su decisión de nombrar al portaaviones después de Miller, Modly le dijo a CNN que le fue recomendado por un grupo de almirantes negros retirados, y que él cree que “uno de nuestros buques de guerra más poderosos debería llevar el nombre de un marinero como Miller para atraer mayor atención a lo que hace nuestra Marina tan única y grandiosa”.

    “En última instancia, estos nombres están destinados a ser simbólicos y unificadores para la Marina y la nación a la que sirve”, le dijo Modly a CNN. “Cuando se nombran en honor a personas como Doris Miller, aumentan la conciencia del heroísmo, el patriotismo y los sacrificios de todos los marineros estadounidenses, no solo de sus comandantes”.

    Más sobre:Estados UnidosMarinaDonald TrumpPortaavionesDoris MillerMundo

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