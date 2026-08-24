Renca tendrá un mirador 360°: Gobierno de Santiago y Municipalidad abren licitación para el proyecto

En el Parque Metropolitano Cerros de Renca, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, anunciarán el inicio del proceso de licitación del proyecto Mirador y Sendero Cerros de Renca.

El proyecto busca recuperar el camino de 3,7 kilómetros entre avenida El Cerro y la cumbre, además, incorporará un mirador con vista en 360°, tres plazas, áreas verdes y accesibilidad universal. Desde el gobierno regional precisaron que las obras beneficiarán a cerca de un millón de personas y comenzarían durante el primer semestre de 2027.

Al respecto, el gobernador Orrego señaló que se está “buscando democratizar la montaña y los cerros para la Región Metropolitana”.

“En ese sentido, con el inicio de la licitación del Mirador y Sendero Cerros de Renca, avanzamos en transformar este lugar en un gran espacio público, con áreas verdes, senderos, miradores y accesibilidad universal”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Renca, aseguró que la comuna tendrá “el mirador más alto de Santiago . Un mirador en 360 grados, desde donde por primera vez se va a poder ver la ciudad de poniente a oriente ”.

“El único otro punto así en Santiago es el Costanera Center, y el nuestro va a ser más alto. Pero, este proyecto es mucho más que un mirador. Estamos convirtiendo los Cerros de Renca en el próximo gran parque metropolitano de la capital”, indicó.

Detalles del proyecto

Desde el gobierno regional detallaron que dentro de las obras se considera la habilitación del sendero ya existente que va desde avenida El Cerro hasta la cumbre (un camino de 3,7 km) con miradores intermedios y obras de paisajismo con especies nativas de bajo consumo hídrico.

Además, se construirán tres nuevas plazas: una de acceso; una “plaza de la niñez”; y la plaza de los pueblos originarios. El mirador Finalmente 360° estará ubicado en la cumbre, y contempla nueva iluminación LED en la cruz ya instalada.

La inversión también contempla la adquisición de dos vehículos de asistencia para personas con movilidad reducida.

La licitación de este nuevo proyecto fue publicada el pasado 14 de agosto en Mercado Público y cerrará el 14 de octubre de este año. Por otra parte, la visita al terreno se realizará el próximo 31 de agosto. Con todo, se estima que las obras inicien durante el primer semestre de 2027.

Al respecto, el alcalde Castro destacó que proyectos como este se asemejan a los de los cerros Santa Lucía y San Cristóbal.