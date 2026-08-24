SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Renca tendrá un mirador 360°: Gobierno de Santiago y Municipalidad abren licitación para el proyecto

    Según detalló el gobierno regional, el espacio contará con tres plazas, acceso universal e iluminación LED. El inicio de su construcción está previsto para el primer semestre de 2027.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En el Parque Metropolitano Cerros de Renca, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, anunciarán el inicio del proceso de licitación del proyecto Mirador y Sendero Cerros de Renca.

    El proyecto busca recuperar el camino de 3,7 kilómetros entre avenida El Cerro y la cumbre, además, incorporará un mirador con vista en 360°, tres plazas, áreas verdes y accesibilidad universal. Desde el gobierno regional precisaron que las obras beneficiarán a cerca de un millón de personas y comenzarían durante el primer semestre de 2027.

    Al respecto, el gobernador Orrego señaló que se está “buscando democratizar la montaña y los cerros para la Región Metropolitana”.

    “En ese sentido, con el inicio de la licitación del Mirador y Sendero Cerros de Renca, avanzamos en transformar este lugar en un gran espacio público, con áreas verdes, senderos, miradores y accesibilidad universal”, sostuvo.

    Por su parte, el alcalde de Renca, aseguró que la comuna tendrá “el mirador más alto de Santiago. Un mirador en 360 grados, desde donde por primera vez se va a poder ver la ciudad de poniente a oriente”.

    “El único otro punto así en Santiago es el Costanera Center, y el nuestro va a ser más alto. Pero, este proyecto es mucho más que un mirador. Estamos convirtiendo los Cerros de Renca en el próximo gran parque metropolitano de la capital”, indicó.

    Detalles del proyecto

    Desde el gobierno regional detallaron que dentro de las obras se considera la habilitación del sendero ya existente que va desde avenida El Cerro hasta la cumbre (un camino de 3,7 km) con miradores intermedios y obras de paisajismo con especies nativas de bajo consumo hídrico.

    Además, se construirán tres nuevas plazas: una de acceso; una “plaza de la niñez”; y la plaza de los pueblos originarios. El mirador Finalmente 360° estará ubicado en la cumbre, y contempla nueva iluminación LED en la cruz ya instalada.

    La inversión también contempla la adquisición de dos vehículos de asistencia para personas con movilidad reducida.

    La licitación de este nuevo proyecto fue publicada el pasado 14 de agosto en Mercado Público y cerrará el 14 de octubre de este año. Por otra parte, la visita al terreno se realizará el próximo 31 de agosto. Con todo, se estima que las obras inicien durante el primer semestre de 2027.

    Al respecto, el alcalde Castro destacó que proyectos como este se asemejan a los de los cerros Santa Lucía y San Cristóbal.

    “Hoy, nuestra comuna se luce con un gran proyecto que va más allá del diseño del Premio Nacional de Arquitectura, Teodoro Fernández: esta iniciativa significa corregir una desigualdad que lleva décadas arraigada y que permitirá que la puerta de entrada a Santiago sea un lugar del que todos nos sintamos orgullosos. Esto lo estamos construyendo con el liderazgo del gobernador Claudio Orrego, con empresas privadas, con la comunidad. Así se hacen las obras que transforman una ciudad”, destacó.

    Más sobre:RencaMirador RencaMirador 360°Licitación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    Lo más leído

    1.
    Menor de 14 años confiesa que mató a su madre con un martillo en San Joaquín

    Menor de 14 años confiesa que mató a su madre con un martillo en San Joaquín

    2.
    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    3.
    Tribunal decreta sobreseimiento definitivo en causa por los “audios de San Pedro” que involucró al alcalde de Copiapó

    Tribunal decreta sobreseimiento definitivo en causa por los “audios de San Pedro” que involucró al alcalde de Copiapó

    4.
    Hasta 35°C: DMC emite aviso meteorológico por altas temperaturas en dos regiones del país

    Hasta 35°C: DMC emite aviso meteorológico por altas temperaturas en dos regiones del país

    5.
    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar de información a organizaciones criminales

    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar de información a organizaciones criminales

    6.
    Viento provoca caída de árboles y cortes de tránsito en distintos sectores de Santiago

    Viento provoca caída de árboles y cortes de tránsito en distintos sectores de Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”
    Chile

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Suprema define que juicio por Democracia Viva se realice en Antofagasta

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor
    Negocios

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto
    El Deportivo

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    US$ 35 millones en traspasos, 12 títulos y una deuda internacional: zoom a los 16 años de José María Buljubasich en la UC

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios