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    Una alerta para el mercado del pan: precio internacional del trigo llega a su nivel más alto en más de tres años

    La variación del valor del trigo es relevante para Chile, toda vez que el país importa la mitad de lo que consume.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El trigo es insumo clave en la elaboración de la harina para hacer pan.

    Constituyendo un campanazo de alerta para el mercado del pan y de los cereales, el precio del trigo se encuentra en sus niveles más altos de los últimos tres años, empujado por las interrupciones en las exportaciones del mar Negro y por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

    La caída de las exportaciones ucranianas en agosto ha reforzado la percepción de un mercado más ajustado, en el que cualquier restricción adicional podría mantener elevada la prima de riesgo sobre sus valores

    “Esta presión sobre el mercado de granos también se ha reflejado en India, donde el gobierno ha levantado la prohibición a las exportaciones de trigo, con el objetivo de responder a las tensiones que presenta el mercado”, dijo Ignacio Mieres, de XTB.

    Fuerte alza del precio del trigo.

    La Unión Europea (UE) es el mayor productor de trigo del mundo. De acuerdo a los registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la UE es responsable del 17% de la producción mundial de este cereal, siendo Rusia (11%) y Ucrania (3%) los mayores proveedores del bloque.

    De acuerdo a la plataforma Tradingview, los contratos continuos de trigo superaron la barrera de los US$ 7,07 por bushel, que es la unidad de volumen y peso utilizada para materias primas agrícolas como la soja, el trigo o el maíz.

    Se trata de su precio más alto desde el 24 de julio de 2023.

    Los contratos a diciembre, por su parte, llegaron a máximos de US$ 6,95 por bushel durante la sesión, lo que representa su mayor nivel desde mayo de 2024, según TradingEconomics.

    La continua interrupción de las exportaciones podría hacer que los valores del trigo suban aún más, dijo Dennis Voznesenski, analista de Commonwealth Bank.

    No obstante, señaló que el volumen de la cosecha de 2026 en la región del mar Negro se acerca a niveles récord. “Una tregua para no atacar los puertos provocaría una corrección bajista muy rápida de los precios”, afirmó el experto, citado por Reuters.

    La variación del valor del trigo es relevante para Chile, toda vez que importa la mitad de lo que consume. Uno de sus derivados es la harina, el insumo clave en la elaboración del pan, producto del cual Chile es uno de los mayores consumidores del mundo.

    El precio del maíz también está en máximos de tres años.

    Y ojo con el costo del pastel de choclo y de las humitas

    A su vez, el maíz ha seguido el mismo camino que el trigo y los futuros del cereal en Chicago también se instalaban en máximos de tres años, después de que una gira de analistas por las regiones agrícolas de EE.UU. la semana pasada revelara que los cultivos se encontraban en peores condiciones de lo que muchos esperaban.

    El contrato de maíz más negociado en la Bolsa de Chicago subía un 1,86%, hasta situarse en US$ 4,92 el bushel, tras alcanzar los US$ 5,22, su nivel más alto desde agosto de 2023.

    Los precios han subido un 12% en lo que va de mes.

    Más sobre:TrigoMaterias primasPanCereales

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