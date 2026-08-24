Tribunal decreta sobreseimiento definitivo en causa por los “audios de San Pedro” que involucró al alcalde de Copiapó

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó el sobreseimiento definitivo de la causa originada por una denuncia de comités de vivienda y relacionada con los denominados “audios de San Pedro”, que involucraban al alcalde de la ciudad, Maglio Cicardini, y a su jefe de gabinete, Leonardo Jorquera.

Esto, luego de que el Ministerio Público solicitara la acción porque la investigación concluyó que los hechos indagados no eran constitutivos de delito.

La investigación contempló una serie de diligencias destinadas a determinar si existían eventuales ilícitos asociados a los antecedentes denunciados. Los hechos se originaron luego de la difusión, en 2025, de una serie de audios donde se escuchaba a Jorquera hablando con dirigentes sociales en el contexto de gestiones relacionadas con proyectos habitacionales y ayudas.

Mientras se desarrollaba la investigación, la entonces diputada Daniella Cicardini (PS) —ahora senadora— fue cuestionada por posibles vínculos entre gestiones municipales y solicitudes de apoyo electoral.

El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, explicó que parte de las pesquisas fueron encargadas a la Brigada de Delitos Económicos y que también se tomaron declaraciones a personas que participaron en las reuniones donde tuvieron origen los registros de audio.

Según informó el fiscal, quienes participaron en las reuniones señalaron que no existió una solicitud expresa para votar ni tampoco un ofrecimiento de dinero a cambio. A partir de esos antecedentes, el Ministerio Público descartó las hipótesis de posibles delitos que se encontraban bajo análisis y avanzó hacia el cierre de la investigación.

Tras ese proceso, el Ministerio Público resolvió solicitar al tribunal el sobreseimiento definitivo. El Juzgado de Garantía de Copiapó acogió la petición en virtud del artículo 250, letra a), del Código Procesal Penal, disposición que permite decretar el sobreseimiento definitivo cuando el hecho investigado no constituye delito.

La resolución fue pronunciada el miércoles 19 de agosto por el magistrado Cristian Medina. Durante la audiencia, los intervinientes renunciaron a los plazos y recursos legales correspondientes, por lo que la decisión quedó firme y ejecutoriada.

Tras conocerse la resolución, la parlamentaria sostuvo que “la justicia habló” y recordó las críticas que recibió durante su candidatura a raíz de la investigación que involucraba a su padre.

Cicardini afirmó que “ durante la campaña me atacaron con acusaciones sin fundamento, usando a mi padre y a mi familia para intentar dañar mi candidatura . Hoy, después de investigar todos los antecedentes, fue el propio Ministerio Público el que pidió su sobreseimiento definitivo y el Tribunal lo decretó”.

La senadora señaló además que durante años ha mantenido una postura de enfrentamiento contra hechos de corrupción y sostuvo que esa posición le ha significado costos políticos. Añadió que la reiteración de una acusación no la convierte en verdadera.