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    Gremios del turismo piden al gobierno reapertura del camino a centro de esquí Portillo

    "Las aperturas parciales y por períodos reducidos no entregan la certeza mínima que requiere una actividad como el turismo, especialmente cuando se trata de visitantes internacionales que programan sus viajes con anticipación”, señalaron los gremios en una declaración.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gremios del turismo piden al gobierno reapertura del camino a centro de esquí Portillo. Liam Doran

    Un total de 20 gremios nacionales y locales vinculados al turismo realizaron una declaración en la que expresan su preocupación por la situación que enfrenta el centro de esquí Ski Portillo producto de las restricciones que desde el 14 de julio han afectado su camino de acceso.

    “Portillo no es solamente uno de los principales centros de esquí de Chile. Con 70 años de operación, es un referente histórico del turismo de montaña, reconocido internacionalmente y parte relevante de la oferta con que nuestro país compite por atraer visitantes extranjeros”, indica la declaración.

    Asimismo sostienen que “entendemos que la seguridad de las personas debe ser siempre prioritaria y que las autoridades tienen la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias cuando existan condiciones objetivas de riesgo. Sin embargo, una restricción de esta magnitud, sostenida durante buena parte de la temporada de invierno, debe estar fundada en antecedentes técnicos claros, objetivos y transparentes”.

    Añade que hasta ahora, el principal argumento para mantener restringido el tránsito ha sido el eventual riesgo de avalanchas. “No obstante, desde Ski Portillo, que cuenta con décadas de experiencia y equipos especializados en condiciones de alta montaña, sostienen que durante este período el camino ha mantenido condiciones que permitirían su transitabilidad”, afirma la declaración.

    En este sentido los gremios dicen que si bien valoran las gestiones realizadas por distintas autoridades, así como las visitas efectuadas por los ministros del Interior y de Transportes, que han permitido habilitar temporalmente el acceso. “Sin embargo, las aperturas parciales y por períodos reducidos no entregan la certeza mínima que requiere una actividad como el turismo, especialmente cuando se trata de visitantes internacionales que programan sus viajes con anticipación”, agregan.

    Antecedentes técnicos

    Por ello, indican “creemos indispensable que las autoridades den a conocer los informes y antecedentes técnicos que respaldan las restricciones adoptadas, pues los efectos ya son significativos. Ski Portillo estima que esta situación ha significado una disminución cercana a un tercio de sus ventas respecto de una temporada normal y que más de 1.600 turistas extranjeros al mes han dejado de llegar al centro. Hablamos de visitantes de alto gasto, cuyo impacto económico no queda únicamente en Portillo, sino que beneficia al transporte, la gastronomía, el comercio, los operadores turísticos y a distintas actividades vinculadas al turismo”.

    En cuanto al impacto en el empleo los gremios afirman que más 500 puestos de trabajo se encuentran en riesgo, de los cuales muchos son ocupaciones estacionales de familias que dependen de los meses de invierno para generar una parte importante de sus ingresos, a los que se suman las pequeñas y medianas empresas que dependen directa o indirectamente de la actividad turística de la zona.

    Por ello indican “hacemos un llamado al gobierno y a las autoridades competentes a buscar con urgencia una solución que permita compatibilizar adecuadamente la seguridad de las personas con la continuidad de la actividad turística, así como también establecer un mecanismo objetivo y predecible que determine las condiciones de apertura y cierre del camino”.

    Al respecto sostienen que esperan que mediante el diálogo, la evidencia técnica y la coordinación entre el sector público y privado sea posible normalizar cuanto antes el acceso a Portillo.

    Más sobre:TurismoCentro de SkiPortilloSki Portillo

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