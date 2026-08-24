El oro extiende su escalada y la onza llega a su nivel más alto en tres meses

El oro extiende su rally alcista y la onza trepa a máximos en más de tres meses en medio de la caída del dólar y las perspectivas sobre la inflación y el horizonte de la tasa de interés en Estados Unidos.

Al cierre de esta edición, el precio al contado del oro llegaba a los US$ 4.651, 7, lo que representa un alza de 1,07% respecto a la jornada previa y su nivel más alto desde mediados de mayo, de acuerdo a los registros de Tradingview.

Con este resultado, la onza del metal precioso acumula un alza de 14,89% en un mes y de 7,72% en lo que va del año.

“Este avance ha estado respaldado principalmente por la debilidad reciente del dólar, en un contexto en el que el mercado ha moderado sus expectativas sobre una Reserva Federal más restrictiva”, dijo Ignacio Mieres, de XTB.

Solo la semana pasada, el metal precioso subió más de 5% después de que el plan de apoyo mediante recompra del Departamento del Tesoro hiciera caer al dólar, abaratando el lingote para los inversores extranjeros, consignó Reuters.

“La consolidación de los precios del oro por encima de los 4.600 dólares y la posibilidad de nuevas subidas dependerán en gran medida de que el dólar siga bajo presión y de que el rendimiento de los bonos del Tesoro se estabilice en los niveles actuales o siga bajando”, afirmó Ricardo Evangelista, de ActivTrades, a la agencia informativa.

Mieres dijo que en este entorno, el oro ha recuperado atractivo como activo de cobertura monetaria y reserva de valor, beneficiándose directamente de un dólar más débil y de una mayor búsqueda de protección frente a posibles cambios en las condiciones financieras.

El dollar index, no obstante, recuperaba posiciones tras situarse en mínimos desde mediados de mayo. El inndicador que mide a la moneda frente a una canasta de divisas como el euro, el yen y la libra subie un leve 0,06% a 98,93 puntos.