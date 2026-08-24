Review de la Canon EOS R6 V: cine en pocos pasos para creadores

En el Mes de la Fotografía en Chile, la marca japonesa Canon presentó hace unas semanas la nueva EOS R6 V, una cámara de formato completo que llega con una clara declaración de intenciones: entregar herramientas propias del cine en un equipo portátil y fácil de operar .

Con apenas 688 gramos de peso , este modelo apunta directamente a los realizadores audiovisuales y creadores de contenido que suelen trabajar sin un gran equipo humano de asistencia.

Pablo Rothmann, gerente de marketing de Canon Chile, define el propósito del equipo de manera precisa al señalar que buscan marcar un nuevo estándar en creación audiovisual “con la EOS R6V, una cámara con capacidades cinematográficas de primer nivel y un diseño que promueve un flujo de trabajo más ágil y creativo ”.

“Sin duda, ponemos a disposición de los generadores de contenido una herramienta robusta con toda la potencia de la línea Cinema, pero en un formato portable y compacto”, agrega.

En La Tercera probamos el equipo durante unos días. Estas son nuestras primeras impresiones.

Magia cinematográfica y flexibilidad en posproducción

Las especificaciones de video de la EOS R6 V (y su precio) la posicionan inmediatamente en la gama alta. Hablamos de grabación RAW 7K hasta 60p y 4K sobremuestreado hasta 60p .

Quienes buscan secuencias fluidas en cámara lenta tienen a disposición resoluciones de 4K a 120p y 2K hasta 180p .

Uno de los aciertos técnicos más relevantes es la grabación en modo Open Gate. Esta característica permite capturar utilizando toda la altura del sensor , entregando una flexibilidad máxima en la sala de edición.

De esta forma, los realizadores pueden reencuadrar un mismo video en proporciones horizontales o verticales, una solución ideal para nutrir distintas plataformas digitales desde una única toma.

A esto se suma una estabilización de imagen en el cuerpo de 5 ejes, que otorga hasta 7,5 pasos de reducción de vibración . El resultado es un metraje ultraestable y fotografías completamente nítidas al grabar cámara en mano.

Ergonomía y autonomía para el creador actual

Un realizador que trabaja en solitario depende mayormente del enfoque automático. Canon integra aquí su contrastado sistema Dual Pixel CMOS AF II, el cual detecta personas, animales y vehículos de manera inteligente.

La función de prioridad puede fijar el enfoque en hasta diez individuos distintos , asegurando precisión cuando los sujetos se mueven de forma impredecible.

Review de la Canon EOS R6 V: cine en pocos pasos para creadores

El diseño físico de la cámara facilita el trabajo sobre el terreno. Cuenta con una palanca de zoom integrada, 12 botones personalizables, un botón de grabación frontal y una rosca de trípode vertical.

Además, suma refrigeración activa y doble ranura para tarjetas, elementos clave para sesiones extensas como podcasts o transmisiones en directo.

El apartado sonoro da un salto adelante con la grabación de cuatro canales, permitiendo un control independiente de cada entrada de micrófono.

Fotografía híbrida y el ecosistema del nuevo lente

Aunque su ADN es predominantemente audiovisual, la EOS R6 V mantiene intactas sus capacidades fotográficas avanzadas.

El equipo captura imágenes fijas de 32,5 megapixeles a velocidades de hasta 40 fotogramas por segundo mediante obturador electrónico. Incluye un modo de disparo en serie previo y un selector físico dedicado para alternar instantáneamente entre foto y video.

Para complementar el lanzamiento, Canon introdujo el lente RF20-50mm F4 L IS USM PZ. Se trata del primer objetivo de la serie L con zoom motorizado integrado . Su diseño de zoom óptico interno mantiene el centro de gravedad equilibrado, un factor fundamental al trabajar con estabilizadores o gimbals.

Con una apertura constante de f/4 y la posibilidad de controlar el zoom remotamente mediante la aplicación Canon Camera Connect, esta óptica se perfila como el compañero natural para la R6 V.

Especificaciones clave de la Canon EOS R6 V