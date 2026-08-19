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    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Activision e Infinity Ward adelantaron la precarga independiente, funciones de rendimiento en computador y las recompensas exclusivas para el multijugador que arranca este mes.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    El campo de batalla está casi listo. Activision e Infinity Ward compartieron la hoja de ruta técnica para la fase de pruebas de Call of Duty: Modern Warfare 4.

    El esperado evento global Call of Duty: NEXT dará el puntapié inicial el viernes 21 de agosto a las 10:00 AM, hora de México, con partidas en vivo e impresiones de creadores de contenido.

    Apenas un par de horas después, a las 12:00 PM (14 horas de Chile), los servidores de la Beta abrirán sus puertas a los jugadores de todo el mundo.

    Descarga independiente y fechas clave

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Una de las principales novedades de esta entrega es la separación de la aplicación principal. La Beta de Modern Warfare 4 debutará como una descarga independiente, una decisión que permitirá a los usuarios entrar a la acción de manera directa.

    La precarga para quienes tengan acceso anticipado comenzará el 20 de agosto en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC.

    El resto de los jugadores, incluyendo a los usuarios de Nintendo Switch 2, podrán descargar los archivos para la Beta Abierta a partir del 26 de agosto.

    Requisitos técnicos y la importancia del disco sólido

    El salto gráfico tiene exigencias altas en los computadores. Para correr el juego en los requisitos mínimos, se necesita un procesador AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-8400 junto a 12 GB de RAM.

    En el apartado gráfico basta con una AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970 o una Intel Arc A580.

    Quienes busquen la configuración recomendada necesitarán un AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core i7-8700 con 16 GB de RAM y tarjetas de la línea RTX 3060 Ti o Radeon RX 6700 XT.

    En ambos casos, el uso de una Unidad de Estado Sólido o SSD es obligatorio. Se trata de un paso necesario en la industria para garantizar la carga fluida de texturas en los juegos de disparos modernos.

    Además, los jugadores de PC deben tener un sistema compatible con DirectX 12 y activar el TPM 2.0 junto al Secure Boot para que el sistema antitrampas RICOCHET funcione de manera óptima.

    Requisitos mínimos

    • SO: Windows 10 64 Bit (última actualización)
    • CPU: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-8400
    • RAM: 12 GB
    • Tarjeta Gráfica: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 o Intel Arc A580 (3 GB VRAM)
    • Almacenamiento: SSD obligatoria

    Requisitos recomendados

    • SO: Windows 11 64 Bit (última actualización)
    • CPU: AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core i7-8700
    • RAM: 16 GB
    • Tarjeta Gráfica: AMD Radeon RX 6700 XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o Intel Arc B580 (8 GB VRAM)
    • Almacenamiento: SSD obligatoria

    Recompensas, optimización y Twitch Drops

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    El equipo de Infinity Ward y Beenox implementó en PC la función Shader Preloading para compilar los sombreadores en segundo plano antes de iniciar el juego.

    Esto reduce las interrupciones gráficas y evita los tediosos reinicios de la aplicación al aplicar parches de datos en tiempo real.

    Los participantes de la Beta tendrán motivos concretos para acumular horas de juego. El primer fin de semana permitirá llegar al nivel 20 y desbloquear el aspecto Dread Tiger para el operador Reece.

    El segundo fin de semana eleva el tope al nivel 30 y entrega el proyecto de arma Beta Forged para la subametralladora ISO Nightshade.

    Todos estos cosméticos se transferirán al juego final cuando Modern Warfare 4 llegue a las tiendas el 23 de octubre.

    Como dato, quienes vinculen su cuenta de Activision con Twitch podrán obtener emblemas y tarjetas de visita al ver las transmisiones oficiales.

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