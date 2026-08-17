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    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Con la integración de datos reales de partidos y la experiencia de expertos, el nuevo título de Electronic Arts presenta las valoraciones de más de 21,000 futbolistas de todo el mundo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    EA Sports ha dado a conocer oficialmente la lista de los 27 futbolistas masculinos y femeninos mejor valorados en EA Sports FC 27 (acá puedes leer el primer vistazo al nuevo título). En esta entrega, la cima del fútbol masculino la comparten Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con una calificación global (GLB) de 91. Por su parte, Alexia Putellas se consolida una vez más en lo más alto del fútbol femenino al mantener un destacado 91 de GLB.

    Entre los avances más significativos del año destaca el ascenso de Michael Olise, quien incrementó su valoración en +4 puntos alcanzando un GLB de 90.

    En la categoría femenina, figuras como Yui Hasegawa y Hannah Hampton registraron un notable crecimiento subiendo 3 puntos de GLB.

    Asimismo, la presencia latinoamericana marca un papel fundamental en la élite del juego con futbolistas de la talla de Leo Messi, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Gabriel y Debinha.

    Top 27 de futbolistas en EA Sports FC 27

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    El sistema de puntuación de EA Sports FC 27 ha sido elaborado combinando estadísticas auténticas de rendimiento en cancha y un análisis experto sobre el deporte.

    El juego abarca más de 21,000 atletas, 800 clubes y selecciones nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, reafirmando su compromiso por ofrecer la representación más fiel de El Juego del Mundo.

    El Top 27 masculino de FC Sports FC 27

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    RANKINGNOMBREGLBPOSCLUB
    1Kylian Mbappé91DCReal Madrid
    2Erling Haaland91DCManchester City
    3Rodri90MCDManchester City
    4Ousmane Dembélé90DCParis Saint-Germain
    5Vitinha90MCParis Saint-Germain
    6Harry Kane90DCFC Bayern München
    7Michael Olise90MDFC Bayern München
    8Pedri90MCFC Barcelona
    9Lamine Yamal90EDFC Barcelona
    10Thibaut Courtois90POReal Madrid
    11Jude Bellingham90MCOReal Madrid
    12Gabriel89DFCArsenal
    13Gianluigi Donnarumma89POManchester City
    14Bruno Fernandes89MCOManchester United
    15Khvicha Kvaratskhelia89EIParis Saint-Germain
    16Nuno Mendes89DFIParis Saint-Germain
    17Willian Pacho89DFCParis Saint-Germain
    18Lionel Messi89MCOInter Miami
    19Vinícius Júnior89EIReal Madrid
    20Jan Oblak88POAtlético Madrid
    21Declan Rice88MCDArsenal
    22William Saliba88DFCArsenal
    23Virgil van Dijk88DFCLiverpool
    24Achraf Hakimi88DFDParis Saint-Germain
    25João Neves88MCParis Saint-Germain
    26Joshua Kimmich88MCDFC Bayern München
    27Luis Díaz88MIFC Bayern München

    El Top 27 femenino de FC Sports FC 27

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    RANKINGNOMBREGLBPOSCLUB
    1Alexia Putellas91MCLondon City Lionesses
    2Aitana Bonmatí90MCFC Barcelona
    3Khadija Shaw90DCManchester City
    4Caroline Graham Hansen89EDFC Barcelona
    5Mariona89MCArsenal
    6Ewa Pajor89DC FC Barcelona
    7Claudia Pina89EIFC Barcelona
    8Temwa Chaŵinga89MIKansas City Current
    9Mapi León88DFCLondon City Lionesses
    10Patri Guijarro88MCDFC Barcelona
    11Yui Hasegawa88MCDManchester City
    12Klara Bühl88MIFC Bayern München
    13Alessia Russo88DCArsenal
    14Sophia Wilson88DCPortland Thorns FC
    15Melchie Dumornay88DC

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